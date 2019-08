Über Jahre musste sie fiese Spitznamen wie "die hässlichste Kardashian" und "die fette Schwester" ertragen. Nun hat Khloé Kardashian mehr als 20 Kilo abgenommen. Auf Instagram zeigt die 35-Jährige einige Videos ihres intensiven Trainings, um ihre Fans zu motivieren.

Von einem Körper wie dem von Khloé Kardashian träumen viele Frauen. Sie ist sportlich, schlank und stählern und könnte mit ihren durchtrainierten Oberschenkeln sicherlich die ein oder andere Nuss knacken. Wie hart die 35-Jährige dafür arbeitet, zeigen mehrere Videos, die sie bei Instagram hochgeladen hat. Auf ihnen sieht man den Reality-Star bei ihrem intensiven Workout. "Viele Leute bitten mich, mein Training zu veröffentlichen, wie ich es früher getan habe", schreibt Khloé zu einem der Posts.

Schon beim Angucken ihrer Morgenroutine gerät man ins Schwitzen: Von Kniebeugen, Liegestütze, Strecksprüngen, Gewicht- und Cardiotraining ist alles dabei, was die Herzen von Sportfanatikern höher schlagen und Stubenhocker verzweifeln lässt. Angespornt wird sie dabei von dem Promi-Trainer Corey Calliet, mit dem die Mutter einer einjährigen Tochter schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet und der maßgeblich für ihre Figur verantwortlich ist. Er trainiert zudem die Teilnehmer von Khloés eigener Fitness-TV-Serie "Revenge Body".

Die "hässlichste Kardashian"

Khloé steht durch die Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" seit zwölf Jahren im Rampenlicht und hat in dieser Zeit eine enorme Körpertransformationen hinter sich. Denn ihren stählernen Körper, den wir heute kennen, hat die 35-Jährige seit nicht allzu langer Zeit. Nach gemeinen Bezeichnungen in den US-Medien als "hässlichste Kardashian" oder die "fette Schwester" - und sogar Vorwürfen ihrer Mutter Kris, mit ihrem Gewicht der "Kardashian-Marke" zu schaden - fasste sie den Beschluss, an ihren Körper zu arbeiten.

Sicherlich hat auch die ein oder andere Schönheits-OP ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Unternehmerin mittlerweile kaum noch wiederzuerkennen ist - aber mit harten Workouts sechs Tage die Woche hat sie mehr als 20 Kilo abgenommen. Auch das Babygewicht, das sie während ihrer Schwangerschaft mit der nun einjährigen True zugelegt hat, hat Khloé nach Angaben ihres zweiten Trainers Joel Bouraima bereits fünf Monate nach der Geburt wieder heruntertrainiert.

Auf manche Instagram-Kommentare geht Khloé zudem ein und gibt Tipps und Tricks für ein ausgewogenes Training - sehr zum Dank der zwei Millionen Fans, die das Video bereits aufgerufen haben. Vor allem freuen sie sich darüber, sämtliche Übungen von zu Hause aus machen zu können, ohne für ein Fitnessstudio oder einen teuren Trainer zahlen zu müssen. Auch freuen sich viele über die nötige Motivation, die der Reality-Star ihnen mit dem Workout gibt. "Das ist die Inspiration, die ich brauchte", kommentieren gleich mehrere Nutzer.