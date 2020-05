Kim Kardashian weiß genau, wie man sich in Szene setzt.

Kim Kardashian weiß, wie man sich in Szene setzt. Eben das macht sie zu einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen überhaupt, auch wenn die beworbenen Produkte bei ihren Fotos erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind.

Kim Kardashian ist nicht nur gefeierter Reality-TV-Star, sondern vor allem eine extrem erfolgreiche Unternehmerin. Warum das so ist, zeigt sie einmal mehr mit ihrem neuesten Post bei Instagram.

Auf dem Foto setzt die 38-Jährige nämlich nicht nur sich selbst gekonnt in Szene, sondern vor allem auch die Produkte ihrer eigenen Kosmetikmarke "KKW Beauty". Auf dem Bild trägt die Frau von Kanye West nichts weiter als einen weißen Blumenkranz, der ihre Brüste jedoch nur halb bedeckt, sowie einen Halsbandsittich auf ihrer rechten Schulter.

Tropen-festes Make-up

"Tropical Vibes" - also "Tropische Stimmung" - schreibt Kardashian dazu, und dem folgt dann eine lückenlose Aufzählung aller verwendeten Schönheitsprodukte. Dazu gehören Lipliner, Lippenstift und Gloss, Lidschatten, Rouge und Körperpuder in Rosé Gold. All das gibt es natürlich im Onlineshop der Marke zu kaufen, wie Kardashian ihre fast 170 Millionen Follower abschließend noch wissen lässt.

Gerade erst feierte die Familie Kardashian-West übrigens den ersten Geburtstag von Söhnchen Psalm. Er kam am 10. Mai 2019 durch eine Leihmutter zur Welt. Auf einem anderen Foto ist Kardashian dann auch noch mit dem Rest ihrer Familie zu sehen. Neben Ehemann Kanye West, der aus einem unerfindlichen Grund eine Totenkopfmaske trägt, sind das die Töchter Saint, North und Chicago. Dass Psalm nicht vertreten ist, liegt daran, dass das Foto laut Text dazu vor etwas über einem Jahr in Japan entstand, also kurz vor der Niederkunft der Leihmutter.