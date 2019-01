Königsfamilie zieht in Schwiegermamas Palast

Nach exklusiver Renovierung Königsfamilie zieht in Schwiegermamas Palast

Die royale Familie der Niederlande zieht um. Willem-Alexander und Máxima wohnen nun mit ihren drei Töchter im Schloss Huis ten Bosch, das bis 2014 von der damaligen Königin Beatrix bewohnt wurde. Diese ist auf ihrem Alterssitz, mit dem sie gute Erinnerungen verbindet.

Die niederländische Königsfamilie ist umgezogen. König Willem-Alexander, Königin Máxima und die Töchter Amalia, Alexia und Ariane wohnen nun im Schloss Huis ten Bosch in Den Haag. Dies teilte das Königshaus mit. Bisher war die Familie in der modernen Villa Eikenhorst, die erst 1987 gebaut wurde und nur sechs Kilometer nördlich von Den Haag liegt, zu Hause.

Die Königsfamilie der Niederlande. (Foto: dpa)

Huis ten Bosch wurde bis 2014 von Königin Beatrix bewohnt, deren Sohn, der 51-jährige Willem-Alexander, seit April 2013 König ist. Seit 2014 wurde das in der Mitte des 17. Jahrhunderts gebaute Schloss renoviert. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig beendet, sollen aber im Frühjahr abgeschlossen werden. Die Kosten liegen mit 63 Millionen Euro deutlich höher als die ursprünglich geplanten 35 Millionen Euro.

Der Mittelteil des Schlosses Huis ten Bosch wird für repräsentative Zwecke genutzt, ein Teil dient als Gästehaus. Huis ten Bosch ist eines von drei Schlössern, die die Niederlande dem Staatsoberhaupt zur Verfügung stellen. Darüber hinaus befinden sich vier Schlösser im Privateigentum von Mitgliedern des Königshauses. Dazu gehört auch Schloss Drakensteyn, das als Alterswohnsitz Prinzessin Beatrix dient.

In dem kleinen Schloss, das sich seit 1959 in Familienbesitz befindet, wurde bereits die persönliche Flagge der Ex-Monarchin gehisst. Die frühere Königin wohnte schon einmal 18 Jahre lang mit ihrem verstorbenen Mann, Prinz Claus und ihren drei Söhnen auf dem schönen Anwesen in der Lage Vuursche. Sie soll dort eine besonders glückliche Zeit mit ihrer Familie gehabt haben.