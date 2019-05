Mit Kylie Cosmetics wird sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Nun könnte Kylie Jenners Imperium noch weiter wachsen: Der Reality-TV-Star kündigt eine neue Linie mit Hautpflegeprodukten an.

Dass man mit einer Beauty-Linie jede Menge Geld scheffeln kann, hat Kylie Jenner bereits eindrucksvoll bewiesen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" kürte sie Anfang März 2019 zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten - und das verdankt sie vor allem ihrem Unternehmen Kylie Cosmetics, mit dem sie unter anderem Lidschatten und Lippenstifte vertreibt. Nun erweitert die 21-Jährige ihr Beauty-Imperium. Auf ihrem Instagram-Account hat Jenner verkündet, dass sie ein neues Unternehmen gegründet hat: Kylie Skin.

Bereits am 22. Mai wird ihre neue Beauty-Linie an Hautpflegeprodukten an den Start gehen. Denn für Jenner gehen Make-up und Hautpflege Hand in Hand. Die 21-Jährige verspricht ihren Followern: "Alles ist tierversuchsfrei hergestellt worden, vegan, glutenfrei, ohne Paraben und Sulfate und für alle Hauttypen geeignet."

Von Kylie Skin habe sie schon lange geträumt, schreibt die Unternehmerin weiter. Ihre Make-up-Linie aus dem Boden gestampft zu haben, habe ihr für das neue Projekt sehr geholfen. Es sei eine Herausforderung gewesen, nebenbei ein ganz neues Team aufzustellen und an der Herstellung der Produkte zu arbeiten. "Es steckt so viel Liebe dahinter. Alles beginnt mit der Haut", beendet sie den Post.

Jenner wurde als Tochter von Kris und Bruce Jenner und Halbschwester von Kim Kardashian bekannt. Seit 2017 ist sie in der Reality-TV-Sendung "Keeping up with the Kardashians" zu sehen. Mit US-Rapper Travis Scott hat sie eine einjährige Tochter namens Stormi.