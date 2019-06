Beste Freunde sind wichtig. Sie haben stets ein offenes Ohr, guten Rat und wilde Party-Pläne parat. Oder sie haben eine knackige Kehrseite, an die man sich schmiegen kann. Bei Kylie Jenner jedenfalls gehört ein bisschen Körperkontakt zum Freundschaftspaket dazu - wenn es auch nur für Instagram ist.

Kylie Jenner ist auf Kuschelkurs. Jüngst wollte sie noch mit dem Vater ihres Kindes rummachen zwecks Herstellung eines zweiten Babys, nun allerdings hat sie sich zur Bedürfnisbefriedigung etwas Kurvigeres engagiert. Auf Instagram ist Jenner derzeit in mehrfacher Ausführung bei Turteleien mit ihrer Busenfreundin Anastasia Karanikolaou zu bestaunen.

Offenbar oberstes Gebot für die Freundschaft der jungen Damen mit den vielen Followern: anfassen! Wird irgendwo auf den Auslöser gedrückt, hat sofort irgendwer eine Hand auf der Hüfte, am Knie oder am Schenkel der anderen.

Die Location spielt bei den Aufnahmen eine untergeordnete Rolle. Luxuriös darf es sein: auf einer Luftmatratze im Pool, auf einer schwebenden Couch in der Villa oder im Golfcart, zur Abwechselung auch mal ganz bodenständig auf dem Radel. Wenngleich zu bezweifeln ist, dass Jenner und Karanikolaou sich tatsächlich gemeinsam Kehrseite an Schambereich auf dem Drahtesel fortbewegen, wie es das zugehörige Foto suggeriert.

Doppeltes Lottchen

Ein bisschen sehen Jenner und Karanikolaou aus wie die brünette und die blonde Variante ein und derselben Person. Zu dem Eindruck dürfte beitragen, dass die beiden gern in aufeinander abgestimmten Looks posieren. Sie tragen beide pinke Bikinis, schwarze Bikinis oder das gleiche Chanel-Ensemble in dezent unterschiedlicher Farbe.

Jedenfalls scheinen Jenner und Karanikolaou derzeit unzertrennlich. Sieht ganz so aus, als habe Jenner da womöglich den Platz in ihrem Herzen gefüllt, den vorher ihre langjährige beste Freundin Jordyn Woods innehatte. Die allerdings fiel beim Kardashian-Jenner-Clan in Ungnade, nachdem sie mit dem damaligen Freund einer anderen Schwester geknutscht haben soll. Karanikolaou dürfte auch ausreichend Zeit für ihre Freundin Kylie mitbringen. Sie ist mit über vier Millionen Abonnenten auf Instagram eine durchaus bekannte Influencerin. Weitere berufliche Aktivitäten sind von ihr allerdings nicht bekannt.