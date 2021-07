Ein paar schöne Tage am Pool verbringen, wer möchte das nicht? Model Lena Gercke macht genau das, sie lässt es sich beim Wellness-Urlaub in den österreichischen Alpen gut gehen. Auch ihre Fans dürfen einen Blick auf die himmlische Kulisse werfen. Die freuen sich aber vielmehr über heiße Bikini-Fotos.

Das sieht nach Wellness-Urlaub vom Feinsten aus: Lena Gercke scheint derzeit maximal erholsame Tage in den österreichischen Alpen zu verbringen. Das jedenfalls lassen die neusten Fotos der 33-Jährigen aus Tirol erahnen, die sie auf Instagram veröffentlicht hat - und mit denen sie ihre 2,8 Millionen Follower ganz wuschig macht.

Zu sehen bekommen sie drei Bilder der 33-Jährigen im Pool. Aber es ist vor ein Foto der ersten Siegerin von "Germany's next Topmodel" im knappen Leoparden-Bikini, das sich großer Beliebtheit erfreut - obwohl darauf gar vergleichsweise wenig zu erkennen ist: Es handelt sich um ein leicht unscharfes Bild von Lenas Kehrseite. Das coole Nass im Pool sorgt mit seiner Strömung für einen reizenden Effekt, den viele ihre Fans nur so kommentieren: Herzen, Flammen, leuchtende Augen!

Unvergessliche Erinnerungen? Vielleicht. Die hatte anscheinend auch Lena selbst. "Hat den tollsten Urlaub aller Zeiten", kommentiert sie ihre Schnappschüsse vor der Alpenkulisse. Darauf übrigens nicht zu sehen, sind das einjährige Töchterchen Zoe und ihr Liebster, der 36-jährige Dustin Schöne. Aber der stand vermutlich hinter der Kamera und hat darauf geachtet, dass Lena im besten Glanz erstrahlt.

Lena Gercke ging als Gewinnerin aus der allerersten Staffel von "Germany's next Topmodel" hervor. Es folgten zahlreiche weitere TV-Einsätze wie als Jurorin bei "Das Supertalent" und Moderatorin bei "The Voice of Germany". Mit Dustin Schöne kam sie im September 2019 zusammen.