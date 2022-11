Die Fans von Lena sind entzückt: In einem Video, das die Sängerin auf Instagram teilt, nimmt sie ihre Follower hautnah bei ihrer Arbeit mit. In zusammengeschnittenen Sequenzen zeigt sie selten intim, wie sie ihre Tage im Tonstudio verbringt.

Lena Meyer-Landrut hält ihr Leben abseits der Bühne weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Für ihre fünf Millionen Follower auf Instagram hat die Musikerin eine Ausnahme gemacht und einen seltenen Einblick ins Tonstudio gewährt.

In einem neuen Video namens "writing session nov 2022" (zu Deutsch: "Schreib-Session November 2022") ist sie beim Einsingen neuer Lieder zu sehen und zu hören. Dafür wurden mehrere kurze Videoschnipsel zusammengeschnitten, die zeigen, wie so ein Tag bei Lena und ihren Musik-Kollegen abläuft. Dabei sieht das "Tonstudio" gar nicht wie ein klassisches Tonstudio aus. Statt zwei Räumen, die mit einer Glasscheibe voneinander getrennt sind, sitzt Lena ganz entspannt in einem Zimmer auf dem Sofa. Die 31-Jährige, die einen lässigem Pulli, schwarze Leggings und Turnschuhen trägt, singt mal in ein Mikro, mal lacht sie und spielt am Handy.

Für gute Stimmung sorgen jede Menge Kuchen und die richtige Balance zwischen Arbeit und Vergnügen. Denn das Video zeigt nicht nur, wie die Band musiziert, sondern auch wie sie Karten spielt, Blumenkränze flechtet und rumalbert. So ist unter anderem zu sehen, wie Lena unter Gelächter eine Zahnbürste überreicht bekommt.

Obwohl die Sequenzen nur wenige Sekunden dauern, sind die Fans begeistert: "Kann es kaum erwarten, es klingt so wunderschön!", schreibt eine Fan-Seite. "Richtig genialer Vibe, was man so raushört", findet ein anderer Nutzer.

Wer von den privaten Einblicken nicht genug bekommt, darf sich freuen: Das Video endet mit einem vielversprechenden "to be continued" (zu Deutsch: "Fortsetzung folgt").