Eigentlich sollte Judith Rakers den Dresdner Semperopernball moderien. Doch wegen der umstrittenen Ehrung des ägyptischen Präsidenten sagt die Tagesschau-Sprecherin ihre Teilnahme ab. Die Lücke füllt nun "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner.

Die Entscheidung ist gefallen: Nach der Absage von Judith Rakers wird Mareile Höppner den Dresdner Semperopernball moderieren. Wie der Ballverein am Nachmittag bekannt gab, wird die 42-Jährige am 7. Februar zusammen mit Schlagersänger Roland Kaiser durch den Abend führen. "Mit Mareile Höppner kehrt eine gute Bekannte und Freundin des Opernballes zurück", sagte Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey. "Sie ist eine wunderbare Gastgeberin für den Jubiläumsball und wir freuen uns sehr auf die neuerliche Zusammenarbeit."

Rakers hatte am Vortag erklärt, den Opernball nicht moderieren zu wollen. Grund ist die umstrittene Ehrung von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Der Opernballverein hatte Al-Sisi am Sonntag in Kairo trotz Protesten einen seiner St.-Georgs-Orden überreicht - in der Kategorie Politik und Kultur. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er hart gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt. Rakers und Kaiser hatten sich daraufhin am Dienstag "irritiert" über die Verleihung gezeigt.

"Es gab in diesem Jahr viel Trubel um den Opernball. Daraus haben alle ihre Lehren gezogen, Haltung gezeigt und das war wichtig", sagte Höppner nun über ihr Engagement. "Und dennoch darf man eins nicht vergessen. Am Ende ist dieser Ball ein Abend für die Dresdner. Und ich weiß, wie viel dieser Ball den Menschen bedeutet."

Höppner moderierte bereits 2016 mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer den Semperopernball. Bekannt ist die 42-Jährige vor allem als Moderatorin des vom MDR produzierten Boulevardmagazins "Brisant". In den vergangenen Jahren war sie zudem für den MDR auf dem Roten Teppich vor der Semperoper im Einsatz.