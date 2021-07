An ihren Körper lässt sie nur Tattoos und den Chirurgen: Melanie Müller.

Dass an Melanie Müller auch schon vorher nicht alles war, wie Gott es schuf, ist kein Geheimnis. Doch nun tobt sich ein Schönheitschirurg auch im Gesicht der ehemaligen Dschungelkönigin kräftig aus. Sie selbst ist davon begeistert - ihre Fans eher weniger.

Die Schlagzeilen, die Melanie Müller in jüngster Zeit produziert hat, waren eher wenig positiv. So wird ihr etwa vorgeworfen, unrechtmäßig Fördergelder kassiert zu haben. Ebenso musste sie gerade erst einräumen, dass der Haussegen in ihrer Ehe mit Mike Blümer schiefhängt. "Es läuft momentan nicht so rund", gab sie im Interview mit RTL zu.

Eine Erklärung dafür hatte der Ballermann-Star ebenfalls direkt parat: "Mir fehlt einfach die Bühne. Ich habe verdammt viel Energie in mir und die muss raus! Und das lasse ich dann an ihm aus", so Müller. "Ich glaube, ich habe meinem Mann zehn Jahre Lebenszeit geraubt", musste sie eingestehen.

Müller postete selbst den Vergleich. (Foto: Instagram / melanie.mueller_offiziell)

Und das, obwohl es Blümer derzeit alles andere als gut geht. Schließlich musste er sich gerade erst einer heftigen Bandscheiben-Operation unterziehen.

"Ich liebe es"

Doch auch Müller hat sich unter das Messer gelegt. Das jedoch nicht aufgrund medizinischer Notwendigkeiten. Vielmehr präsentiert die 33-Jährige in einer Story auf ihrer Instagram-Seite stolz, was ein Schönheitschirurg an ihrem Gesicht vollbracht hat.

Müller postete dazu eine Vorher-Nachher-Collage. Während sie vor dem Eingriff noch ein einigermaßen natürlich rundes und volles Gesicht hatte, blickt sie auf dem danach aufgenommenen Foto mit kantigem Ausdruck in die Kamera. "Wacher Blick und super definierte Konturen", freut sie sich über das Ergebnis der Operation. "Ich liebe es", bricht sie regelrecht in Jubel aus. Was sie alles hat machen lassen? Müller zählt auf: Nasenkorrektur, Lippenaufspritzung, Botox, Modellierung des Gesichts mit Fillern.

Kritik der Fans

Nun ist dies nicht der erste Eingriff, dem sich die ehemalige Porno-Darstellerin, "Bachelor"-Kandidatin und Dschungelkönigin von 2014 unterzogen hat. Doch ihre Fans sind in diesem Fall vielfach deutlich weniger begeistert von der Veränderung als Müller selbst. "Nur noch eine Maske", heißt es etwa in einem Kommentar. Und ein anderer Nutzer bedauert: "Schade um das schöne Gesicht."

Es heißt ja, manche Menschen ließen sich bei Frust im Privatleben eine neue Frisur verpassen. Vielleicht braucht es bei Müller einfach gleich ein komplett neues Gesicht, um die Laune zu heben. Hoffen wir also mal, dass es auch in ihrer Ehe demnächst wieder aufwärts geht.