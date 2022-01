Michelle Hunziker erhält Glückwünsche vom Ex

"Eine großartige Frau" Michelle Hunziker erhält Glückwünsche vom Ex

Nur wenige Tage ist es her, dass das Ehe-Aus von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi publik wurde. Doch einen Rosenkrieg wollen die beiden offenbar nicht vom Zaun brechen. Stattdessen sendet er ihr nun freundliche Geburtstagsgrüße.

Michelle Hunziker feiert am heutigen Montag ihren 45. Geburtstag. Es ist ihr erster Geburtstag seit vielen Jahren als Single - sie und Ehemann Tomaso Trussardi gaben vor einer Woche die Trennung offiziell bekannt. Und doch postete er nun einen öffentlichen Gruß: "Alles Gute zum Geburtstag an eine großartige Frau", ist in einer Instagram-Story des 38-Jährigen zu lesen.

So gratuliert Tomaso Trussardi seiner Verflossenen. (Foto: Instagram / therealtrussardigram)

Das Foto, das Trussardi dazu auswählte, überrascht allerdings. Zu sehen ist Michelle Hunziker, die in legerer weißer Kleidung und schwarzen Boots zusammen mit zwei Hunden auf einer dunkelgrünen Chaiselongue in einem holzgetäfelten Zimmer sitzt. Ihr Blick ist ernst.

Die Schweizer Moderatorin und der italienische Modeerbe hatten 2013 ihre Verlobung bekannt gegeben, 2014 wurde Hochzeit gefeiert. Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben die Töchter Sole (8) und Celeste (6). Aus ihrer ersten Ehe (offiziell 1998-2009) mit Sänger Eros Ramazzotti stammt Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti (25).

Glückwünsche und Geburtstagstorte

Am Dienstag vergangener Woche hatten Hunziker und Trussardi in einem gemeinsamen Statement bestätigt, dass sie beschlossen hätten, "unseren Lebensplan zu ändern". Die Trennung solle jedoch "ein gemeinsamer und privater Weg bleiben". Auch mit Blick auf die Kinder wolle man künftig zusammenhalten: "Mit Liebe und Freundschaft kümmern wir uns weiter um das Heranwachsen unserer wundervollen Mädchen."

Auch die Jubilarin selbst postete anlässlich ihres Geburtstages fleißig auf Instagram. So teilte sie etwa liebevolle Geburtstagsgrüße von ihrer Tochter Aurora und von Freundinnen und Freunden. Über Hunzikers Geburtstag erfahren die Followerinnen und Follower außerdem in kleinen Videosequenzen, dass die nunmehr 45-Jährige im Gym ihre Kraft und die Muskeln trainiert. Weitere Clips zeigen, wie ihr Team sie mit einer Geburtstagstorte hochleben lässt.