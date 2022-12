Wenn alles gut geht, darf sich Aurora Ramazzotti schon in ein paar Monaten über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Doch erst einmal hat sie selbst Geburtstag - ihren 26., um genau zu sein. Mutter Michelle Hunziker nimmt das zum Anlass für eine liebevolle Botschaft.

Aurora Ramazzotti feiert an diesem Montag ihren 26. Geburtstag. Mama Michelle Hunziker ließ es sich nicht nehmen, ihrer ältesten Tochter hierzu öffentlich via Instagram zu gratulieren. Dafür packte die Moderatorin ein altes Foto aus: Zu sehen ist die heute 45-jährige Hunziker in ihren frühen 20ern, die sich an ihre Tochter, damals noch ein Baby, kuschelt.

Dass es genau dieser Schnappschuss wurde, hat einen guten Grund. "In ein paar Monaten wirst du dieses Foto mit deinem Baby in deinen Armen nachmachen", schreibt die Ex-Frau von Sänger Eros Ramazzotti dazu. Aurora ist schließlich gerade mit ihrem ersten Kind schwanger.

"Auch du wirst mit deinem Sohn wachsen, wie ich mit dir ... es ist wunderschön", erklärt Hunziker weiter. "Du wirst deinen 26. Geburtstag mit zwei Herzen feiern, die in dir schlagen. Ich liebe dich unendlich."

Geburtstermin im April

Aurora Ramazzotti hatte ihre Schwangerschaft Ende September offiziell bestätigt. Zuvor waren bereits entsprechende Gerüchte kursiert. Es ist das erste Kind der 26-Jährigen, Vater ist ihr langjähriger Freund Goffredo Cerza. Im April soll der Sohn des Paares auf die Welt kommen.

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker waren 1996 zusammengekommen, im selben Jahr kam ihre Tochter Aurora zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt war die schweizerisch-italienische Moderatorin 19 Jahre alt. 1998 heiratete das Paar, vier Jahre später folgte die Trennung und 2009 schließlich die Scheidung.

Hunziker hat noch zwei weitere Töchter, die aus ihrer Beziehung mit Tomaso Trussardi stammen. Die beiden heirateten 2014, im Januar 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Allerdings machen immer wieder Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback die Runde.