Da scheinen die beiden doch mal etwas verwechselt zu haben. Rebecca Mir und ihr Mann Massimo Sinato funktionieren ein Stand-up-Paddle-Board kurzerhand zur Tanzfläche um. Aber auch sonst haben die beiden offenbar jede Menge Spaß auf dem Wasser.

Dass die beiden tanzen können, wissen wir bereits. Schließlich gehört Massimo Sinato schon seit der dritten Staffel zum Team der Profi-Tänzer bei "Let's Dance". Zusammen mit seiner heutigen Frau Rebecca Mir, die er in der Sendung kennen- und lieben lernte, belegte er in der Show 2012 auch einen hervorragenden zweiten Platz.

Doch Sinato und Mir harmonieren nicht nur auf einer regulären Tanzfläche bestens. Sie schaffen es sogar, auf einem Stand-up-Paddle-Board ein ansehnliches Wasserballett auf die Beine zu stellen. So oder so ähnlich ließe sich jedenfalls einer der jüngsten Instagram-Posts von Mir interpretieren.

Zu sehen ist darin zunächst ein Foto von dem Paar, wie es auf dem Board in einem türkisfarbenen See schmust. Klickt man jedoch weiter, bekommt man ein kurzes Video einer Tanzeinlage der beiden zu Gesicht. "Summer Ride", hat Mir das Ganze kommentiert und versprochen, das Ende des Clips sei in ihrer Story zu sehen.

Rebecca Mir, ein "Elefant"?

Und tatsächlich ist dort zu erleben, dass die Choreografie dann eben doch nicht ganz so reibungslos vonstatten ging, wie es auf den ersten Blick den Eindruck macht. Denn natürlich sind die beiden zwischendurch auch mal ins Wasser gefallen. Sinato verleitete dies sogar dazu, seine Frau als "Elefant" zu betiteln. Doch die Zweitplatzierte von "Germany's next Topmodel" des Jahres 2011 nahm das mit einer gehörigen Portion Humor.

Ohnehin wirken die beiden auch fünf Jahre, nachdem sie sich auf Sizilien das Jawort gegeben haben, äußerst glücklich miteinander. Nur Nachwuchs ist bei der 28-Jährigen und ihrem elf Jahre älteren Mann offenbar noch immer nicht in Sicht, auch wenn regelmäßig darüber öffentlich spekuliert wird. Mir macht sich gerne einen Spaß daraus, die Gerüchte anzuheizen. Aber echte Babynews gab es bislang noch nicht.