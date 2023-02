Gesundheitliche Probleme plagen Carlo von Tiedemann schon von klein auf. Nun hat der NDR-Moderator wieder einmal besorgniserregende Tage hinter sich. Um ihm einen Herzschrittmacher einzusetzen, brauchen die Ärzte gleich zwei Anläufe.

Der beliebte Moderator des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Carlo von Tiedemann, hat eine wahre OP-Odyssee über sich ergehen lassen. Das verriet er nun der "Bild"-Zeitung. Bei Tiedemann, der seit 2021 an einer Herzerkrankung namens Amyloidose leidet, wurde in einer vierstündigen Operation ein Herzschrittmacher eingesetzt - "die letzte Chance fürs Herz", wie der Moderator die Entscheidung bezeichnet.

Zuvor hatte sein Arzt "Kammerflimmern und einen sehr unregelmäßigen Herzschlag" bei dem 79-Jährigen festgestellt. Die erste OP musste jedoch mitten im Eingriff abgebrochen werden, es habe ein zu großes Risiko bestanden, führt von Tiedemann weiter aus: "Bei der OP wurde meine Pumpe immer langsamer und wäre fast stehen geblieben. Deshalb haben die Ärzte den Eingriff sofort abgebrochen." Erst 24 Stunden später sei der Schrittmacher dann in einer "Vier-Stunden-OP" erfolgreich eingepflanzt worden.

"Leben geht weiter"

Eine Woche später habe er die Klinik verlassen dürfen, inzwischen schlage sein Herz "absolut synchron", so von Tiedemann. Spurlos ging das Ganze aber nicht an dem Moderator vorüber, der bereits seit 1971 für den NDR arbeitet, wie er weiter verrät: "Ich bin auf dem Damm, aber mein ganzer Körper und meine Arme sind nach der OP noch voller Hämatome."

Gesundheitlich musste der 79-Jährige schon einige Tiefschläge im Leben verkraften. So litt er in der Jugend zunächst an Kinderlähmung. Später an zwei Hirntumoren sowie einer langjährigen Alkohol-, Kokain- und Spielsucht. Über ein Karriereende denke er trotz der Krankenakte und seinen bald 80 Jahren nach wie vor nicht nach, sagt er er der "Bild"-Zeitung weiter. Im Gegenteil, Tiedemann plant bereits munter seinen runden Geburtstag, der am 20. Oktober dieses Jahres ansteht. Dann werde er mit 300 Gästen im berühmt-berüchtigten Hamburger Kultlokal "Zur Ritze" feiern. "Mein Leben geht weiter!"

Seine positive Einstellung hatte der Moderator bereits 2020 unter Beweis gestellt, als das Coronavirus ausbrach. "Ich bleibe ein unerschütterlicher Optimist", sagte von Tiedemann bei Radio Bremen. Außerdem sei er ein sehr gläubiger Mensch und sich sicher: "Der da oben gibt uns nicht auf."