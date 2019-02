Und auf einmal ging alles ganz schnell: Früher als geplant bringt Sophia Vegas eine gesunde Tochter zur Welt. Für die Wollersheim-Ex ist es das erste Kind - entsprechende Erfahrung kann dafür der frischgebackene Vater vorweisen.

Sophia Vegas ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Amanda ist da und gesund", teilte Daniel Charlier, der Vater des neugeborenen Mädchens, dem Sender RTL in einer Nachricht mit. Das Baby sei eine Woche früher als geplant per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Der offizielle Geburtstermin sei der 8. Februar gewesen.

RTL zufolge sei die Fruchtblase der 31-jährigen Vegas am Sonntagmorgen geplatzt. "Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe mich fertig gemacht und auf einmal ist mein Bein ganz nass geworden", erklärt sie gegenüber RTL. Zwei Stunden später habe sie ihre Tochter Amanda demnach dann im Arm halten können.

Im August 2018 hatte Sophia Vegas während ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" verraten, zum ersten Mal schwanger zu sein. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container damals vorzeitig wieder verlassen. Im September präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account schließlich zum ersten Mal ein Foto mit ihrem neuen Freund und Vater ihres Kindes, dem US-amerikanischen Investmentbanker Daniel Charlier. Zuvor war Vegas von 2010 bis 2017 mit Bert Wollersheim verheiratet gewesen.

Die nötige Erfahrung bringt der Papa mit

Der Name der Vegas-Tochter sei kein Zufall, wie Sophia zuvor betont hatte. "Unser Mädchen wird Amanda Jacqueline Charlier heißen", so Vegas, die betonte, dass der Name für beide Elternteile eine besondere Bedeutung habe: "Amanda hat die Bedeutung 'worthy of love' [liebenswürdig]. Das drückt unsere Gefühle aus", erklärt sie weiter. Und Jacqueline ist der zweite Vorname von Charliers Mutter, die darum bat, das Kind ebenfalls auf diesen Namen zu taufen. "Es war ihr größter Wunsch, und ich freue mich, ihn zu erfüllen."

Für den frisch gebackenen Vater ist es aber nicht das erste Kind. Charlier soll bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung haben. Auf seinem Instagram-Profil finden sich verschiedene Fotos der Jungs - am Frühstückstisch, im Bademantel oder im Pool. Charliers und Vegas Kind wird wohl dreisprachig aufwachsen: seine Muttersprache ist Französisch, ihre Deutsch, hinzu kommt die Landessprache Englisch, denn die zwei leben in Los Angeles.