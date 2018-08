Unterhaltung

"Seit ein paar Monaten zusammen": Natascha Ochsenknecht zeigt ihren Neuen

Nach ihrer On-Off-Beziehung mit dem knapp 20 Jahre jüngeren Umut Kekilli hat sich Natascha Ochsenknecht nun wieder einen Mann eher ihrer Altersklasse gekrallt. Er heißt Olli, kommt aus Berlin und soll 47 sein. Und wie er aussieht, wissen wir auch bereits.

Im vergangenen Jahr ging die Beziehung von Natascha Ochsenknecht mit Fußballer Umut Kekilli in die Brüche. Seitdem galt die 53-Jährige als Single. Nun ist sie wieder in festen Händen. Bei einer Veranstaltung auf Mallorca posierte sie Arm in Arm mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Die beiden strahlten dabei förmlich um die Wette.

Wie ihr Management bestätigte, heißt Ochsenknechts neuer Freund Olli. Er sei als Steadicam Operator in der Medienbranche tätig und lebe in Berlin. "Sie haben sich auf einer Veranstaltung kennengelernt und sind seit ein paar Monaten zusammen", hieß es weiter. Nach Informationen des Magazins "Bunte" ist Olli 47 Jahre alt.

"Team Orange am Strand"

Kurz nach dem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt machte Ochsenknecht ihre Liebe auch auf Instagram offiziell. "Team Orange am Strand", gefolgt von einem Herz-Emoji, kommentierte sie ein Selfie mit ihrem neuen Freund. Damit spielte sie vermutlich auf ihre orange-farbenen Sonnenbrillengläser an.

Natascha Ochsenknecht war von 1993 bis 2012 mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet. Aus dieser Ehe stammen drei Kinder: Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah.

Ende 2017 trennte sie sich nach einer fast zehnjährigen On/Off-Beziehung endgültig von Fußballer Umut Kekilli, der mit inzwischen 34 Jahren deutlich jünger als sie ist. Mit einer Instagram-Nachricht schürte Ochsenknecht damals Fremdgeh-Gerüchte. So schrieb sie: "Täusche mich einmal, Schande über dich; halte mich zum zweiten Mal zum Narren, Schande über mich." Wenig später zog Ochsenknecht ins RTL-Dschungelcamp ein. Sie verließ die Show als Siebtplatzierte.

Quelle: n-tv.de