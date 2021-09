Gut ein Jahr nach ihrer Trennung von Multimillionär Frank Otto schwebt Nathalie Volk wieder im siebten Himmel. Das Model hat sich mit ihrem neuen Freund in der Türkei verlobt. "Ich bin so glücklich wie noch nie", sagt die 24-Jährige.

Nathalie Volk will heiraten. Der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin wurde von ihrem neuen Freund Timur A., mit dem sie seit einigen Monaten liiert ist, die Frage aller Fragen gestellt. Die freudige Neuigkeit verkündete die 24-Jährige auf Instagram. "Mein Ja für immer", schreibt sie zu einem gemeinsamen Selfie, auf dem das frischverlobte Paar an einem Strand zu sehen ist.

Fans und Followern zeigt Volk darauf strahlend ihren opulenten Verlobungsring, der durch seinen hellgelben, tropfenförmigen Diamant direkt ins Auge sticht. Im Hintergrund sind ihr lächelnder Verlobter sowie ein paar Kerzen und Rosen zu sehen. Zudem zeigte Volk in ihrer Instagram-Story ein Foto eines romantischen Dinners am Strand, inklusive Hummer mit Gemüse. "Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben", sagte das Model der "Bild"-Zeitung zu ihrer Verlobung.

Zuletzt war die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin, die sich inzwischen den Künstlernamen Miranda DiGrande zugelegt hat, mit dem Hamburger Unternehmer und Multimillionär Frank Otto liiert. Ihre Liebe hatten sie 2016 bestätigt, zwei Jahre später hatte sich das Paar verlobt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich, nachdem sich Volk erstmals mit Timur A. im Netz gezeigt hatte. Die beiden leben heute in der Türkei. Mit dem 64-jährigen Otto sei Volk damals "freundschaftlich" auseinandergegangen, wie die beiden damals in einem Interview erklärten.

Volks Verlobter Timur A. ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er ist Mitglied der "Hells Angels" und saß in Deutschland mehrere Jahre im Gefängnis. Mittlerweile betreibt er in der Türkei ein Tattoo-Studio.