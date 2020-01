Erste Trauung in Tannheim, zweite Trauung in Monopoli - und 30 Monaten später soll bereits wieder alles vorbei sein. Bayern-Keeper Manuel Neuer und seine Frau Nina gehen einem Bericht zufolge getrennte Wege.

Bei Bayern-Torwart Manuel Neuer und seiner Frau Nina deutet sich angeblich seit einiger Zeit das Ende der Ehe an. Das will die "Bild"-Zeitung erfahren haben. Sie lebten bereits nicht mehr zusammen. "Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern möchte", habe der 33-Jährige nach dem Sieg seiner Bayern in Berlin auf eine entsprechende Frage gesagt, berichtet die Zeitung weiter. Bereits im Trainingslager habe Neuer seinen Ehering nicht mehr getragen.

Die beiden hatten sich erst vor zweieinhalb Jahren trauen lassen. Für die kirchliche Zeremonie hatte sich das Paar im Juni 2017 Monopoli in Süditalien ausgesucht. Standesamtlich hatten sie knapp einen Monat zuvor in Tannheim in Tirol geheiratet. Der Fußballstar und Welttorwart und die gebürtige Berlinerin, die zum Zeitpunkt der Hochzeit Wirtschaft und Recht studiert, waren bereits seit Längerem ein Paar.

Laut "Bild" hatten sich beide 2014 nach dem WM-Titel kennengelernt - bei einem Termin im Wachsfiguren-Kabinett "Madame Tussauds". Dort hatte Nina als Studentin gejobbt.