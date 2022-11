Der überraschende Tod von Aaron Carter löst eine Welle der Trauer aus. Nun meldet sich erstmals sein Bruder Nick zu Wort.

Nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter hat sich erstmals dessen Bruder Nick zu Wort gemeldet. In einem Post auf Instagram trauert das "Backstreet Boys"-Mitglied um seinen kleinen Bruder. "Heute ist mein Herz gebrochen", schrieb der 42-Jährige. "Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe zu ihm nie erloschen."

Er habe sich immer an die Hoffnung geklammert, dass Aaron eines Tages "irgendwie einen gesunden Weg einschlagen und schließlich die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte". "Manchmal wollen wir jemandem oder etwas die Schuld für einen Verlust geben. Aber die Wahrheit ist, dass Sucht und psychische Erkrankung hier das wahre Übel sind."

Er werde seinen Bruder mehr vermissen, als irgendjemand sonst, schrieb Carter weiter. "Ich liebe dich "Chizz", jetzt hast du die Chance, endlich Frieden zu finden, den du hier auf der Erde nie finden konntest.... Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder."

Aaron Carter war am Samstag in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden worden. Der ehemalige Kinderstar wurde 34 Jahre alt. Zahlreiche Promis hatten bereits öffentlich um den Sänger getrauert, von Nick und den anderen Mitgliedern der Backstreet Boys gab es anfangs keine Statements. Zu Beginn von Aaron Carters Karriere war der damals Neunjährige mit der Boygroup um die Welt getourt.

Zuletzt machte der weltbekannte Teeniestar aber eher mit schlechten Nachrichten von sich reden. Die beiden Brüder Nick und Aaron zofften sich öffentlich - und machten sich schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatte Aaron sich in den Haaren - schließlich beantragten Nick und Angel ein Kontaktverbot.

Häufig äußerte Aaron Carter sich zuletzt öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit. Vor rund drei Jahren sagte er, er nehme mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen.