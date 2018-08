Unterhaltung

Klitschkos Verlobte tanzt : Panettiere löst Trennungsgerüchte aus

Seit 2013 sind die Schauspielerin Hayden Panettiere und der Ex-Boxer Wladimir Klitschko verlobt. Seit 2014 haben sie ein Kind. Geheiratet haben sie aber bis heute nicht. Nun sorgt ein Auftritt Panettieres in Los Angeles für Spekulationen über eine Trennung.

Haben Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko sich etwa getrennt? Am Donnerstag wurde die 28-jährige Schauspielerin mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite dabei gesehen, wie sie händchenhaltend das Restaurant Craig's in Los Angeles verließ. Das berichtet das US-Magazin "People" und zeigt entsprechende Paparazzi-Aufnahmen. Panettiere strahlt darauf teils bis über beide Ohren. Auf anderen Bildern tanzen die beiden vor den Fotokameras.

Ein Bericht von "Radar Online" scheint zu bestätigen, dass es sich dabei um einen neuen Mann an der Seite der Schauspielerin handeln könnte. Demnach hätten Panettiere und der ehemalige Boxer sich angeblich tatsächlich getrennt. Im Leben ihrer Tochter gebe es derzeit "viele Veränderungen", habe ihre Mutter Lesley Vogel bestätigt. "Ich glaube aber, es sind positive Veränderungen. Und ich denke, dass sie etwas Zeit braucht."

Gemeinsamer Ausflug

Klitschko und Panettiere hätten sich aber wohl nicht verstritten, wie es weiter heißt. Die beiden hätten kürzlich noch zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter Kaya einen Ausflug unternommen. "Sie war gerade erst mit Wlad und ihrer Tochter in Griechenland", erklärte Vogel weiter. Außerdem erzählte sie, dass Panettiere von Nashville nach Los Angeles umgezogen sei.

Panettiere und Klitschko waren - mit einer längeren Unterbrechung - seit Anfang 2010 zusammen. Im Oktober 2013 konnten die beiden ihre Verlobung bestätigen. Ihre Tochter Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt.

Quelle: n-tv.de