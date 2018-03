Unterhaltung

Anna Ermakovas Geburtstag: Papa Boris Becker sagt doch Hallo

Vergangene Woche feierte Boris Beckers uneheliche Tochter Anna Ermakova ihren 18. Geburtstag. Doch ihr Vater gratulierte nur über Twitter. Oder? Nein, Becker stand auch mit einem Blumenstrauß auf der Matte, wie Ermakova nun verrät.

Das Verhältnis von Boris Becker zu seiner Kurzzeit-Affäre Angela Ermakova und der gemeinsamen Tochter Anna gilt nicht als das Beste. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Als Anna aus dem Seitensprung des damals noch mit Barbara Feltus verheirateten Becker hervorging, sorgte das international für jede Menge Wirbel. Der ehemalige Tennisprofi wollte zunächst nicht zu seiner Tochter stehen. Erst nach einem Vaterschaftstest bekannte er sich zu ihr.

Als Anna Ermakova nun am vergangenen Donnerstag ihren 18. Geburtstag feierte, fragten sich viele, ob sie das wohl auch gemeinsam mit ihrem Vater tun würde. Es sah nicht so aus: In einem RTL-Interview sprach die junge Frau lediglich davon, mit ihrer Mutter und ihren Freunden zu feiern. Becker wiederum schickte eine äußerst knapp gehaltene Botschaft via Twitter. "Happy birthday", war da zu lesen, gefolgt von einem Torten-Emoji, drei Ausrufezeichen und den Hashtags "Anna", "18" und "Family". Mehr nicht.

"Es war nett"

Doch siehe da: Der Wimbledon-Sieger hat es sich doch auch nicht nehmen lassen, seiner Tochter persönlich zu gratulieren. Das gab Anna Ermakova nun abermals in einem Gespräch mit RTL bekannt. "Er kam mit Blumen und blieb ungefähr eine Stunde. Es war nett, wenn auch überraschend", erklärt die frischgebackene Volljährige unter den argwöhnischen Augen ihrer Mutter.

Zweimal fragt die RTL-Reporterin nach. Habe Becker denn sonst noch ein Geschenk mitgebracht? "Nur die Blumen, was sehr nett war", erklärt Anna Ermakova. Und sie sei also von seinem persönlichen Erscheinen überrascht gewesen? "Ja, ich denke, die Gründe dürften bekannt sein", so die 18-Jährige, während sie den Blick in Richtung ihrer Mutter schweifen lässt.

Wirklich herzlich wirkt die Reaktion auf den Besuch ihres Vaters nicht. Doch vielleicht ist es ja ein erster Schritt in Richtung einer Annäherung. Zu wünschen wäre es ihr und ihrem Dad allemal.

Quelle: n-tv.de