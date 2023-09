Er sah sie 2015 bei einem Konzert im Publikum und holte sie auf die Bühne. Nun bestätigt Peter Maffay, dass er mit Hendrikje Balsmeyer verheiratet ist - und zwar bereits seit mehr als einem Jahr. Doch der Beginn der Beziehung war nicht einfach.

Musiker Peter Maffay hat bestätigt, dass er seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer geheiratet hat. "Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar", sagte Maffay ("Ich wollte nie erwachsen sein", "Über sieben Brücken") der "Bild"-Zeitung. Demnach hat das Paar bereits vor eineinhalb Jahren, im April 2022, heimlich geheiratet.

Für den 74-jährigen Maffay ist es die fünfte Ehe, mit der fast 40 Jahre jüngeren Lehrerin hat der Sänger eine kleine Tochter. Das Paar hatte sich im Oktober 2015 auf einem Konzert kennengelernt. Maffay entdeckte Balsmeyer damals im Publikum und holte sie auf die Bühne. "Ich sehe von der Bühne fünfzig Meter weit in die Augen meiner Zuhörer und kann erkennen, ob ich sie mit meinen Liedern erreiche", erzählte Maffay im März 2016 im "Süddeutsche Zeitung Magazin". Er sehe Angst, Glück, Hoffnung. "In Hendrikjes Augen sah ich genau das Gefühl gespiegelt, von dem ich in diesem Lied sang: unendliche Sehnsucht." In solch seltenen Augenblicken finde "eine Art magische Übereinkunft" statt.

Im November 2018 kam die gemeinsame Tochter Anouk auf die Welt. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Eltern auch ein gemeinsames Kinderbuch, das sie der Tochter widmeten. Noch im Sommer 2021 hatten Maffay und Balsmeyer noch eher zögerlich über das Heiraten gesprochen. "Man muss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Zumal eine Hochzeit keine Garantie für Liebe und Glück ist", sagte Balsmeyer damals dem Magazin "Bunte". "Das kann ich bestätigen", ergänzte Maffay. "Ich war ja schon viermal verheiratet. Allerdings wäre diese Tatsache auch kein Hindernis für mich, Hendrikje zu heiraten."

Maffay war gerade frisch verheiratet

Dass die beiden damals ein Paar wurden, war mit einigen Hürden verbunden. Als sie sich kennenlernten, war Maffay gerade mit seiner vierten Ehefrau Tanja frisch verheiratet. "Das ist eine Tatsache - eine wunderschöne auf der einen Seite, eine zugegebenermaßen auch traurige auf der anderen Seite, weil immer einer dabei ist, der leidet", erläuterte der Sänger im Dezember 2015 im Interview von Radio 7 in Ulm. "Ich weiß, dass das, was wir gemeinsam jetzt im Augenblick durchstehen, kompliziert ist, aber es ist in sich in Ordnung - mehr als das - und deswegen stehe ich hundertprozentig zu dem, was ich tue und kann aufrecht gehen und alle, die es betrifft, ebenfalls. Da knicke ich ganz bestimmt nicht ein."

Auch in anderen Interviews ging er offen mit der Situation um. "Wir haben beschlossen, zusammenzubleiben. Auch wenn wir wissen, dass links und rechts einige Scherben liegen", sagte Maffay der "Bild". "Wenn so etwas passiert, darf man nicht mit einer Lüge durchs Leben gehen. Das wäre allen anderen gegenüber unfair."