"Heute sind all die schweren Tage geschafft", betont Pietro Lombardi auf Instagram.

Pietro Lombardi bedeutet sein Sohn alles. Nach einem Song im Frühjahr widmet der Sänger nun auch sein neuestes Tattoo Alessio und erinnert gleichzeitig an seine wohl schwerste Zeit.

Viele Tattoos zieren inzwischen Pietro Lombardis Körper. Doch erst jetzt ist das "emotionalste" hinzugekommen, "das mir jemals gestochen wurde", schreibt der Sänger auf Instagram. Zu sehen ist dort das Bild eines Teddybärs, halb zugedeckt und mit einer Kette samt Kreuz um den Hals. Darüber steht: "In deiner Brust, es schlägt ein Kämpferherz."

Mit Kämpferherz ist Lombardis fünfjähriger Sohn Alessio gemeint, der kurz nach der Geburt aufgrund eines Herzfehlers operiert werden musste und dessen Schicksal lange in der Schwebe war. Zum Glück aber war der Teddy, "Alessios Schutzengel bei all seinen Operationen", stets an seiner Seite. Selbst dann, wenn es die besorgten Eltern Pietro und Sarah Lombardi nicht sein durften - "im OP-Raum zum Beispiel".

"Heute sind all die schweren Tage geschafft und ich denke, Alessio und ich waren ein super Team", schreibt Lombardi aus der Sicht des neuesten Kunstwerks auf seiner Haut. Die Zeile "In deiner Brust, es schlägt ein Kämpferherz" stammt aus Lombardis Song "Kämpferherz", das er bereits im März dieses Jahres seinem Sohnemann gewidmet hat.

Pietro Lombardi war von 2013 bis zur Scheidung 2019 mit Sarah Lombardi verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.