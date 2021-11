Besuch in Jordanien

Besuch in Jordanien Prinz Charles bringt heiliges Wasser mit

Besuch der Stelle, an der Jesus getauft worden sein soll: Prinz Charles und Herzogin Camilla.

Zu den Traditionen des britischen Königshauses gehört, die Kinder mit Wasser aus der angeblichen Taufstelle von Jesu zu taufen. Prinz Charles ist gerade mit seiner Frau Camilla in Jordanien unterwegs und bringt von dort einen größeren Vorrat mit. Dies nährt Spekulationen.

Prinz Charles und Herzogin Camilla reisen aktuell durch den Mittleren Osten. Dabei besuchten sie in Jordanien auch den Ort, an dem Jesus getauft worden sein soll und tauchten ihre Finger in das heilige Wasser.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Wenn der Thronfolger Ende der Woche nach Großbritannien zurückreise, werde er auch fünf bis sechs Dutzend Flaschen von dem Wasser aus dem Jordan in seinem Gepäck haben, schreibt die "Daily Mail". Die britische Zeitung zitiert zudem den Direktor der Taufstelle: "Es ist reines Wasser, gesegnet von der Stelle, an der Jesus getauft wurde."

Kinder der britischen Royals werden traditionell mit Wasser aus der Taufstelle in Jordanien getauft. Der von Charles georderte Vorrat solle bei künftigen Taufen zum Einsatz kommen, heißt es nun. Dass der Prinz von Wales das Wasser höchstpersönlich nach Großbritannien holt, ist dann aber doch ungewöhnlich. Dies nährt Spekulationen, dass die Taufe von Prinz Harrys und Herzogin Meghans fünf Monate alter Tochter Lilibet kurz bevorstehen könnte.

Zwei Taufen stehen aus

Wann und wo die Taufe der kleinen Prinzessin stattfinden wird, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Im Oktober sagte ein Sprecher von Harry und Meghan, es sei nicht ausgeschlossen, dass das Paar dafür nach Großbritannien zurückkehren werde. Das Paar lebt nach seinem Rückzug aus der vordersten Reihe der Royals in den USA.

Ein anderes Kind der britischen Königsfamilie wartet allerdings auch noch auf seine Taufe: Sienna Elizabeth, die nun einen Monat alte Tochter von Prinzessin Beatrice.

Und noch eine Anekdote am Rande: Als Prinz William 1983 getauft wurde, soll es bei der Zeremonie tatsächlich an Wasser aus dem Jordan gemangelt haben. Der ältere Sohn von Prinz Charles wurde deshalb angeblich mit schnödem Leitungswasser getauft.