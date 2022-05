Queen hat Kekse in der Handtasche

"Immer wieder Kalorien" Queen hat Kekse in der Handtasche

Die Handtasche gehört zum Outfit der Queen wie der passende Hut. Aber was trägt die britische Königin eigentlich so Wichtiges bei sich? Zum Beispiel Snacks für zwischendurch, verrät ihr deutscher Koch.

Der Koch der Königin, Royal Chef Stefan Pappert, versorgt Queen Elizabeth II. auch mit Keksen. "Wenn sie nach London fahren muss, ist ein bisschen was eingepackt. Da haben wir ein paar Cookies mit drin in der Handtasche. Da hat sie Säfte dabei und Wasser", sagte der gebürtige Fuldaer. Es sei wichtig, "ihr immer wieder Kalorien zuzuführen".

Der 44-jährige Deutsche kümmert sich nicht nur um das leibliche Wohl der Queen, sondern auch das ihrer Hausgäste etwa auf Schloss Windsor. Ein Lieblingsessen habe die Königin "in dem Sinne nicht", verrät Pappert, der seit 2017 im Dienste der Royals kocht. "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde." Die Essgewohnheiten der 96 Jahre alten Monarchin hätten sich in den vergangenen Jahren allerdings etwas geändert. "Wir haben das Essen ein bisschen salziger gestaltet, einfach weil der Geschmack im Alter abnimmt." Außerdem gebe es keine "Riesenteller" mehr.

Bei Pappert und seinem Team laufen schon seit Monaten die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen auf Hochtouren. Vom 2. Bis zum 5. Juni werden zahlreiche Verwandte und Gratulanten erwartet.