US-Rapper Offset hat Ärger mit der Polizei: In Beverly Hills soll der Musiker mit einer Waffe "herumgefuchtelt" haben, als er an einer Kundgebung von Donald-Trump-Anhängern vorbeifuhr. Für den 28-Jährigen endete diese Aktion im Gefängnis. Schlimmer kam es jedoch für den Cousin seiner Ehefrau Cardi B.

Kein guter Tag für US-Rapper Offset ("Made Men"). Der 28-jährige Ehemann der gleichaltrigen Rapperin Cardi B wurde am Samstag in Beverly Hills festgenommen. Das berichtet das US-Portal "TMZ", Fans des Künstlers konnten das Geschehen zudem in einem Livestream verfolgen. Der Vorwurf der Polizei: Offset soll aus dem Auto heraus mit einer Waffe herumgefuchtelt haben, als er an einer Kundgebung von Donald-Trump-Anhängern vorbeifuhr.

Der Aufforderung der Beamten, Offset solle aus seinem Wagen steigen, kam der Musiker zunächst nicht nach. "Ich werde meine Hände nicht vom Lenkrad nehmen", hört man ihn in dem von ihm gestreamten Video sagen. Erst, als die Polizisten gegen seinen Willen die Autotür öffneten, stieg der Rapper aus. Es folgte die Festnahme. Nach Angaben der Polizei sei er mittlerweile wieder entlassen worden.

Gegenteiliges trifft offenbar auf den Cousin von Cardi B zu. Auch er soll im Zuge des Polizeieinsatzes festgenommen worden sein. Wegen des angeblichen Besitzes einer versteckten, geladenen Waffe soll er sich derzeit in Untersuchungshaft befinden.