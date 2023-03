Es ist eine überaus tragische Nachricht: Das Tänzer-Ehepaar Renata und Valentin Lusin erleidet eine Fehlgeburt. Erst im Februar hatte die "Let's Dance"-Teilnehmerin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Die aus der RTL-Show "Let's Dance" bekannte Profitänzerin Renata Lusin hat ihr ungeborenes Kind verloren. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Sie soll demnach in der zehnten Schwangerschaftswoche gewesen sein. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatte sie nicht an der aktuellen Staffel teilnehmen können. Informationen der Zeitung zufolge will sie in der morgigen Sendung über den Verlust sprechen.

Die 36-jährige Lusin ist seit Mai 2014 mit Valentin Lusin verheiratet, der ebenfalls Profitänzer ist und in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel an der Seite von Anna Ermakova tanzt. Dem Blatt zufolge versuchen die Lusins schon länger, ein Kind zu bekommen. Für das Paar sei es bereits die dritte Fehlgeburt.

Mitte Februar hatte Lusin ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich gemacht. "Ich hoffe, dass wirklich alles gut geht, es sind auch ein paar Risiken. Bitte drückt mir die Daumen, dass alles klappt", sagte sie damals. "Ich würde es normalerweise natürlich erst viel später verkünden, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, so ist das .... Ich musste es natürlich sofort der Produktion sagen, damit sie auch irgendwie kurzfristig reagieren."

Renata Lusin nahm 2018 das erste Mal als Profitänzerin bei "Let's Dance" teil. Im Jahr 2021 belegte sie gemeinsam mit dem Fußballer Rúrik Gíslason den ersten Platz.