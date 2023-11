Ein bisschen druckst Riccardo Simonetti herum, dann lässt er die Bombe aber doch platzen: Er hat sich mit seinem Freund Steven verlobt. Zudem veröffentlicht er ein paar Bilder, die erahnen lassen, wie romantisch der Antrag gewesen sein dürfte.

Riccardo Simonetti hat sich verlobt. Nach drei Jahren Beziehung wagt der 30-Jährige mit seinem Partner Steven den nächsten Schritt. Das gab der Entertainer auf seiner Instagram-Seite bekannt.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich euch das sage, aber mir fehlen einfach die richtigen Worte", schreibt Simonetti auf Englisch in der Kommentarspalte eines seiner jüngsten Posts. Dann lüftet er das Geheimnis: "So, los geht's: Wir sind verlobt." Das Ganze versah er noch mit dem Hashtag "lovewins" ("Liebe gewinnt").

Der Post des gebürtigen Bad Reichenhallers beinhaltet zudem drei Fotos. Auf einem Bild ist der Verlobungsring in Nahaufnahme zu sehen, während Simonetti auf einer anderen Aufnahme das Schmuckstück an seinem Finger stolz in die Kamera hält. Steven lugt derweil über seine Schulter.

Kuss-Foto verriet Beziehung

Ein dritter Schnappschuss vermittelt schließlich einen Eindruck davon, wie romantisch der Antrag mutmaßlich abgelaufen ist. Auf ihm sehen wir ein mit Kerzen und zahlreichen roten Herzballons drapiertes Zimmer.

Simonetti hatte Anfang 2021 mit einem Kuss-Foto verraten, dass er in einer Beziehung ist. Zu dem Bild schrieb er damals: "Ich liebe den Mann auf diesem Foto nämlich von ganzem Herzen und das möchte ich nicht für mich behalten." Zusammengekommen waren die beiden ein Jahr zuvor, nachdem sie sich im Fitnessstudio kennengelernt hatten. Sie leben zusammen in Berlin.

Model, Schauspieler, Synchronsprecher, Autor, Blogger oder Moderator - es gibt kaum ein Feld, auf dem sich Simonetti bislang noch nicht ausprobiert hätte. So mauserte er sich zu einem der bekanntesten Influencer Deutschlands. Die deutsche Ausgabe des "Forbes"-Magazins etwa wählte ihn 2019 in ihre Liste der "30under30" - der 30 einflussreichsten Menschen unter 30 Jahren hierzulande.