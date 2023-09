"Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung", sagte der Ex-Mann von Katy Perry in einem dreiminütigen Video.

Nach Vorwürfen der sexuellen Gewalt meldet sich Komiker Russell Brand im Internet zu Wort. In einem Video spricht er von einer "schmerzlichen Woche" und dankt Unterstützern. Zudem kritisiert er Regierung, IT-Konzerne und Medien - zu den konkreten Vorwürfen äußert er sich jedoch nicht.

Der britische Komiker Russell Brand hat sich nach Vorwürfen der sexuellen Gewalt und Vergewaltigung zu Wort gemeldet. Es sei eine "außerordentliche und schmerzliche Woche" gewesen, sagte der 48-Jährige in einem Video, das er in der Nacht zum Samstag auf mehreren Online-Plattformen wie Youtube, Instagram und X (vormals Twitter) veröffentlichte.

"Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung und dafür, die Informationen zu hinterfragen, die euch präsentiert wurden", sagte der Ex-Mann der 38-jährigen Sängerin Katy Perry in dem dreiminütigen Video. Konkret zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht, dafür kritisierte er die britische Regierung, große IT-Konzerne und Medienunternehmen.

Mehrere Frauen erheben britischen Berichten zufolge schwere Vorwürfe gegen Brand - darunter Vergewaltigung, körperliche Übergriffe und emotionaler Missbrauch. Die Beschuldigungen beziehen sich auf Vorfälle aus den Jahren 2006 bis 2013. Brand arbeitete damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Moderator im BBC-Radio und bei dem TV-Sender Channel 4.

Am Montag bestätigte die Polizei in London, eine Anzeige gegen Brand wegen eines sexuellen Übergriffs erhalten zu haben. Der Vorfall soll sich im Jahr 2003 zugetragen haben. Der Comedian hatte die Vorwürfe allesamt vehement bestritten. Er habe damals ein äußerst promiskuitives Leben geführt, sagte er, also viele wechselnde Sexualkontakte gehabt. Seine Beziehungen seien aber stets einvernehmlich gewesen.