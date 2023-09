Die Anschuldigungen gegen ihn schlagen in Großbritannien hohe Wellen: Russell Brand.

Gegen Komiker Russell Brand werden schwere Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens erhoben. Er bestreitet zwar alle Anschuldigungen, doch sein Umfeld geht zusehends auf Distanz. Nicht nur Buchprojekte und Shows werden gestoppt, Youtube dreht dem Briten auch den Geldhahn zu.

Seit Tagen steht der Brite Russell Brand wegen angeblicher sexueller Vergehen am Pranger. Nun haben die Vorwürfe auch spürbare Auswirkungen auf seine Karriere als Youtuber, Autor und Stand-up-Comedian. Betroffen sind etwa seine aktuelle Tour durch Großbritannien, eine Buchveröffentlichung im Dezember und die Verdienstmöglichkeiten über seine Youtube-Kanäle.

So hat der Verlag Blueprint, ein Ableger des britischen Buchgiganten Pan Macmillan, die Zusammenarbeit mit Brand vorerst auf Eis gelegt. Dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" zufolge war das nächste Buch eigentlich für Dezember geplant. Angesichts der "sehr schwerwiegenden Anschuldigungen" habe Bluebird aber entschieden, alle zukünftigen Veröffentlichungen mit Brand zu pausieren. Brand hatte seit 2017 Bücher in Kooperation mit dem Verlag herausgebracht.

Neben seinem aktuellen Verlag beendete auch die Literatur- und Talentagentur Tavistock Wood, "alle beruflichen Beziehungen" mit Brand. 2020 hatte sie dafür noch keinen Grund gesehen. Wie die "Times" berichtet, hätten sich schon damals Frauen mit Vorwürfen gegen den Schauspieler an die Agentur gewandt. Die Reaktion sei seinerzeit aber noch ein "sehr aggressives" Schreiben von Brands Anwälten gewesen.

Nachdem sich die "Times" nun abermals mit denselben Vorwürfen an die Agentur gewandt habe, habe diese die Verbindung zu Brand schließlich gelöst, heißt es. "Russell Brand hat die Anschuldigungen im Jahr 2020 kategorisch und vehement zurückgewiesen, aber wir glauben jetzt, dass wir von ihm furchtbar getäuscht wurden", zitiert die "Times" aus einer Erklärung von Tavistock Wood.

6,6 Millionen Abos - kein Geld

Schließlich soll auch Youtube dem 48-Jährigen den Geldhahn zugedreht haben. Laut "Daily Mail" verdiente Brand mit seinen Videos auf der Plattform zuletzt schätzungsweise rund eine Million Pfund im Jahr. Youtube soll jetzt aber für alle Kanäle des Komikers die Möglichkeit gesperrt haben, Geld mithilfe von Werbeeinnahmen zu generieren.

Zur Begründung heißt es demnach, Brand habe gegen die "Creator Responsibility"-Verordnung verstoßen. "Daily Mail" zitiert aus einem Youtube-Statement: "Wenn das Verhalten eines Urhebers außerhalb der Plattform unseren Nutzern, Mitarbeitenden oder dem Ökosystem schadet, ergreifen wir Maßnahmen, um die Community zu schützen. Diese Entscheidung gilt für alle Kanäle, die Russell Brand gehören oder von ihm betrieben werden."

Auf Youtube hat Russell Brand neben seinem Hauptkanal die Kanäle "Football Is Nice", "Awakening With Russell" und "Stay Free With Russell Brand". Jetzt kann er dort zwar weiterhin Videos für seine 6,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hochladen, aber er erhält dafür keine Einnahmen mehr.

Auch Brands geplante Live-Shows in Großbritannien werden gerade gecancelt. Eigentlich hätte der Comedian am Dienstag im Rahmen seiner "Bipolarisation Live Show" im ausverkauften Theatre Royal Windsor auftreten sollen. In einem Statement teilte der Veranstalter laut "Variety" aber mit: "Wir verschieben die wenigen verbleibenden Shows, das tun wir nicht gerne - aber wir wissen, dass Sie es verstehen werden." Weitere Termine waren noch in Wolverhampton und Plymouth geplant.

Alles einvernehmlich?

Brand sieht sich nach der Ausstrahlung einer TV-Doku mit dem Titel "Russell Brand: In Plain Sight" mit massiven Vergewaltigung- und Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Im Rahmen einer gemeinsamen Recherche veröffentlichten die "Sunday Times", die "Times" und die TV-Show "Dispatches" Vorwürfe von vier Frauen, die Brand anonym sexuelle Übergriffe, emotionalen und sexuellen Missbrauch sowie sexuelle Gewalt zur Last legen.

Die Geschehnisse sollen sich in den Jahren 2006 bis 2013 ereignet haben. Nachdem die Doku gesendet worden war, sollen sich Medienberichten zufolge weitere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen gemeldet haben.

Brand reagierte noch vor der Veröffentlichung der Vorwürfe mit einem Video, das er unter anderem auf Youtube online stellte. Darin sagte er, dass er nie einen Hehl aus seinem ausschweifenden Lebensstil Anfang der 2000er-Jahre, während der Hochphase seiner Karriere, gemacht habe. Er habe "sehr, sehr promiskuitiv" gelebt und dies immer offen zugegeben. Alle seine Beziehungen seien allerdings "absolut und immer einvernehmlich" gewesen. "Ich war immer transparent, fast zu transparent, und das bin ich jetzt auch", erklärte Brand.

Brands Aufstieg zum bekannten Schauspieler und Comedian in Großbritannien begann um die Jahrtausendwende. Zu seiner Popularität trug auch seine 2010 geschlossene Ehe mit Popstar Katy Perry bei, die jedoch nach nur einem Jahr in die Brüche ging. Zugleich geriet auch seine berufliche Karriere ins Stocken. So hatte sich die BBC schon 2008 nach einem umstrittenen Radiobeitrag von ihm getrennt. Ab 2014 war Youtube einer der wichtigsten Verbreitungskanäle für Brand.

Ins Verschwörungsmilieu abgetaucht

Mit Beginn der Corona-Pandemie vollzogen Brand und sein Youtube-Kanal eine zunehmende Radikalisierung. So mutierte der Comedian nicht nur zum Corona-Leugner, er bot auch unterschiedlichsten Verschwörungsmärchen eine Plattform. Vor Kurzem veröffentlichte er das nach eigenen Angaben erste exklusive Interview mit Tucker Carlson, nachdem der US-Amerikaner von seinem früheren Sender Fox News gefeuert worden war. Zuvor war herausgekommen, dass sich Carlson sehr wohl bewusst war, als Journalist Lügen zu erzählen, wenn er in seinen Sendungen etwa vom angeblichen Wahlbetrug bei der letzten US-Präsidentschaftswahl sprach.

Angesichts der Vorwürfe, mit denen sich Brand nun konfrontiert sieht, schlagen sich Rechtsextremisten wie der Radiomoderator Alex Jones auf seine Seite. Die "Daily Mail" zitiert ihn mit den Worten: "Die Matrix jagt nun Russell Brand. Jedem, der die Globalisten herausfordert, der sich 'Big Pharma' entgegenstellt, der sich als Prominenter gegen das Establishment richtet, werden Übergriffe auf Frauen vorgeworfen. Jetzt, da er sich gegen die Neue Weltordnung wendet, werden plötzlich diese Anschuldigungen gegen ihn laut."

Andere werfen Brand laut "Daily Mail" hingegen vor, das Milieu der Verschwörungserzähler bewusst für sich zu instrumentalisieren. Die britische Komikerin Rosie Holt bringt es wie folgt auf den Punkt: "Ich denke, die Lektion lautet: Wenn es seit vielen Jahren Gerüchte über sexuelles Fehlverhalten von dir gibt, baue einen Kult um dich herum bei Youtube auf, der dich unterstützt, sobald die Vorwürfe öffentlich werden."