Inzwischen weiß es jeder: Nur kurz nach ihrem Ehe-Aus schwebt Simone Mecky-Ballack schon wieder auf Wolke sieben. Ihre Vier-Wochen-Liebe Heiko Grote stellt sie nun sogar vor der RTL-Kamera vor. Schließlich ist sie sich bereits sicher: "Wir ticken halt sehr ähnlich."

Eigentlich, so versichert Simone Mecky-Ballack, hätten sie und ihr neuer Freund Heiko Grote ihre Liebe noch gar nicht öffentlich machen wollen. Schließlich haben sie sich gerade mal vor vier Wochen kennengelernt. Dumm nur, dass die beiden dann vor wenigen Tagen beim Rumknutschen in einem Münchner Szenetreff abgelichtet wurden.

"Natürlich habe ich die Journalisten gesehen. Ich kenne ja meine Pappenheimer in München", erinnert sich Mecky-Ballack nun an diesen Abend zurück. Ihr Ziel sei es deshalb gewesen, die Situation auszusitzen - nach dem Motto: "Komm, drei, vier Stunden und dann hauen die ab." Doch die Rechnung sei nicht aufgegangen. "Leider war die Luft nicht ganz so rein", kann sie inzwischen aber darüber lachen, den Paparazzi doch noch auf den Leim gegangen zu sein.

Nachdem das Kind nun schon mal in den Brunnen gefallen ist, hält die 47-Jährige auch nicht länger vor den Berg. So präsentierte sie ihren neuen Freund nicht nur auf einem gemeinsamen Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Sie und Grote fanden sich auch zu einem Interview vor der RTL-Kamera ein, um dort frei von der Leber weg über ihr junges Liebesglück zu plaudern.

"Muss alles so ein bisschen matchen"

"Wir ticken halt sehr ähnlich", erklärt Mecky-Ballack, was die gegenseitige Anziehung ausmache. "Wir haben den gleichen Humor. Wir lachen uns echt oft kaputt über verschiedene Sachen." Grote wiederum verrät, er glaube nicht an den Slogan "Gegensätze ziehen sich an". Für ihn sei klar: "Der gleiche Charakter, der gleiche Esprit, der gleiche Ehrgeiz, der gleiche Wille, Zielstrebigkeit - das muss alles irgendwie so ein bisschen matchen."

Auch wenn die Liebe gerade erst vier Wochen währt, ist sich Mecky-Ballack offenbar dennoch recht sicher, dass es zwischen den beiden mehr als nur "ein bisschen" matcht. Schließlich gibt sie eine harte Devise aus: "Für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht mehr so kompromissbereit bin. Es wird weniger. Also wenn was nicht passt, dann werde ich auch nicht mehr lange dran herumdoktern. Ich merke schon, dass wenn man älter wird, will man einfach keine Zeit mehr verschwenden."

"Andere Probleme oder ein paar Kinder"

Dabei könnte man durchaus meinen, dass der Beziehungsstatus der beiden dann doch eher unter die Kategorie "Kompliziert" fällt. Immerhin hat Mecky-Ballack erst vor rund zwei Wochen das Scheitern ihrer zweiten Ehe offiziell bestätigt. Grote sei allerdings nicht der Grund für die Trennung von ihrem Mann Andreas Mecky gewesen, versichert sie nun.

Doch auch der 55-jährige Hotel-Unternehmer bringt ein paar Altlasten in die Liaison mit seiner neuen Herzdame ein. Zum einen ist auch er nach wie vor verheiratet. Zum anderen erwartet er mit einer Ex-Freundin, bei der es sich nicht um seine Ehefrau handelt, aktuell auch noch Zwillinge. Für Mecky-Ballack ist das jedoch kein Liebestöter: "Entweder Sie haben andere Probleme oder Sie haben ein paar Kinder. Ich finde Kinder viel angenehmer", erklärt sie im RTL-Interview. Und Grote betont: "Die Vergangenheit haben wir beide miteinander besprochen. Und das ausführlich und gleich am ersten Tag."

Als neuer Mann an der Seite der Verflossenen von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack auf einmal im Rampenlicht zu stehen, sei für ihn noch etwas "schwierig", gibt Grote zu. Aber da muss er nun wohl durch, wie auch Simone Mecky-Ballack mitleidslos feststellt: "Ich habe dich gewarnt!"