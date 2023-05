Schweden und Finnland sind beim ESC deutlich vor allen anderen Teilnehmern ins Ziel gelaufen - doch waren sich Publikum und Jury keineswegs einig bei der Bewertung. So lag der zweitplazierte Käärija unangefochten in der Fangunst vorn, während Siegerin Loreen vor allem bei den Experten ankam. Deutschland hingegen fiel komplett durch.

Die Pechsträhne nimmt kein Ende: Deutschland ist beim Eurovision Song Contest mal wieder Letzter geworden. Schweden hat den ESC zum siebten Mal gewonnen. Die Sängerin Loreen errang zum zweiten Mal für ihr Land den Sieg bei der größten Musikshow der Welt. 2012 war ihr dies mit "Euphoria" gelungen, diesmal schaffte sie es mit dem recht ähnlich klingenden "Tattoo".

Die Schwedin setzt sich am Ende mit 583 Punkten vor Finnland mit 526 Punkten durch. Es folgt Israel mit schon deutlichem Abstand auf Platz drei und 362 Zählern.

Einmal mehr klafften dabei die Voten von Jury und Publikum teils erheblich auseinander, wie die Punkteverteilung zeigt. Beide tragen jeweils zur Hälfte zum Gesamtergebnis bei. So punktete der schwedische Beitrag bei der Jury deutlich besser als beim Publikum, während das zweitplatzierte Finnland beim Publikum die Nase vorn hatte. Die 226 Punkte Diskrepanz zwischen Zuschauer- und Juryvoting für Finnland waren der größte Unterschied im diesjährigen Finale.

Für Deutschland reichte es zum zweiten Mal in Folge nur zum letzten Platz im ESC-Finale. Seit 2015 waren die deutschen Teilnehmer nie besser platziert als auf Rang 25 - mit Ausnahme von 2018, als sich Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" auf Rang 4 gesungen hatte.

Das ESC-Finale sahen in Deutschland im Schnitt 7,45 Millionen Zuschauer. Die Einschaltquote lag bei 35,8 Prozent. Hinzu kamen noch 512.000 Zuschauer beim Spartensender One. Die Gesamtzahl summierte sich somit auf 7,96 Millionen. Vergangenes Jahr sahen bei Erstem und One zusammen 7,3 Millionen zu, 2021 waren es bei beiden Kanälen 7,7 Millionen. 2020 war der ESC wegen Corona ausgefallen.

In den Jahren zuvor war die Sehbeteiligung beim ESC-Finale teils noch höher: 2019 schauten 8,1 Millionen zu, 2018 waren es ebenfalls 7,9 Millionen und 2016 wesentlich mehr mit 9,4 Millionen. Als Lena 2010 mit "Satellite" den Sieg für Deutschland holte, waren sogar 14,7 Millionen vor den Bildschirmen dabei. Im Folgejahr beim ESC in Düsseldorf verfolgten 13,9 Millionen in Deutschland die Liveshow.