Vergangenen Freitag startet der Handel mit heißen Angeboten von der "Black Week" über den "Black Friday" direkt ins "Black Weekend". Da macht auch Sophia Thomalla gerne mit. Doch bei ihr wird es nicht einfach nur billig, sie bietet ihre Ware sogar kostenfrei an.

Seit vergangenen Freitag sind jene, die es sich in der Corona-Krise noch leisten können, im absoluten Shopping-Fieber. Klar, Weihnachten naht, und aufgrund der vereinbarten Lockerungen an den Feiertagen kann man sich nicht mal in diesem Jahr vor dem Besuch bei der buckeligen Verwandtschaft drücken. Die einen freut es, die anderen womöglich nicht so sehr, doch Sophia Thomalla hat schon etwas zum Trost vorbereitet.

Während die Leute also durch die Läden jagen und neben Elektronik, Haushaltswaren und Möbeln auch neue Kleidung shoppen, zieht sich die 31-Jährige lieber aus. Passend zur großen Rabatt-Aktion, die viele Geschäfte um den "Black Friday" herum immer weiter ausbauen, hat sie für ihre Follower nicht nur etwas Reduziertes, sondern gleich etwas Kostenloses im Angebot. Bei Instagram hat sie ein neues Foto von sich hochgeladen, das sie auf dem Boden sitzend in schwarzer Unterwäsche zeigt. Darüber trägt sie nichts als einen Zweiteiler, der an ein altertümliches Kettenhemd erinnert, allerdings deutlich weniger blickdicht daher kommt.

"Gern geschehen"

Zu dem Foto schreibt die Schauspielerin: "Zur Black Week gibt es ein Foto von mir für euch. Kostenlos. Gern geschehen." Man(n) dankt ihr diesen uneigennützigen Service mit zahlreichen Likes und allerhand lobenden Kommentaren.

Schon mit einem ihrer letzten Instagram-Posts konnte die Berlinerin ihre Fans begeistern. Nachdem man sie sich immer wieder beim Fitnesstraining ablichten gelassen hatte, brachte dieses Foto das Ergebnis ihrer harten Arbeit in Form von ordentlich viel Muskelmasse zur Geltung. Sie habe ihren "schlaffen Skinny-Look" sattgehabt, erklärte sie dazu im Interview mit RTL. Vorher habe sie rund 50 Kilogramm gewogen. Doch nun sollte eine Veränderung her. Zehn Kilogramm habe es durch das Training seither zugelegt, so das Model weiter. Dass die an der richtigen Stelle sitzen, kann man auch durchs Kettenhemd gut erkennen.