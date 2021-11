Verzweifelte, verschuldete Menschen treten in Schulhofspielen gegeneinander an. Der Sieger kann viel Geld gewinnen, die Verlierer werden getötet. Mit dieser Prämisse wurde "Squid Game" zum Hit. Staffel zwei ist bereits in Planung.

Grund zur Freude für alle Fans des koreanischen Netflix-Thrillers "Squid Game": Die Serie bekommt eine zweite Staffel, wie Showerfinder Hwang Dong-hyuk bestätigte. Es habe "so viel Druck, eine so hohe Nachfrage und so viel Liebe" für eine potenzielle Fortsetzung gegeben, erklärte der 50-Jährige der Nachrichtenagentur Associated Press, die ein Video des Gesprächs mit dem Serienmacher auf Twitter veröffentlichte. "Da habe ich fast das Gefühl, ihr lasst uns keine Wahl!" Es werde "tatsächlich eine zweite Staffel geben", sagte Hwang Dong-hyuk weiter. "Sie ist gerade in meinem Kopf. Ich befinde mich im Planungsprozess."

Der Regisseur und Drehbuchautor des Streaming-Hits wollte noch keinen möglichen Starttermin von Staffel zwei nennen. Dafür sei es schlicht "zu früh". "Aber ich möchte Ihnen das hier versprechen: Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun."

"Squid Game" trägt nicht einmal zwei Monate nach ihrem weltweiten Start am 17. September bereits den Titel erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und übertraf sogar den Erfolg der ersten Staffel von "Bridgerton". Der Survivalthriller, in dem Hauptfigur Seong Gi-hun und andere verzweifelte Koreaner bei einer mörderischen Spielshow für den Hauptgewinn ihr Leben riskieren, brachte dem Streamingdienst angeblich fast eine Milliarde Dollar ein.

Keine reine Erfolgsgeschichte

Die Serie hat aber nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Mit der mutmaßlich zur Serie gehörenden Kryptowährung Squid Coin erbeuteten Betrüger mehrere Millionen Dollar. Die ikonischen Kostüme der Serie wurden an mehreren Schulen in den USA vor Halloween verboten, aus Sorge, Kinder könnte die Spiele der Serie nachahmen.

Obwohl "Squid Game" in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben ist (in den USA ab 17 Jahren), hat die Serie auch Einzug auf den Pausenhöfen der Republik gefunden. Wie der "Bayerische Rundfunk" berichtete, spielten zum Beispiel Kinder in Augsburg Spiele der Serie nach. Samt Bestrafung. Ohrfeigen ersetzten dabei die Exekution.