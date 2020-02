Lange hatte Heidi Klum ihre Kinder aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien herausgehalten. Zumindest für ihre älteste Tochter Leni scheint sich das nun zu ändern. Die 15-jährige teilt erstmals Bilder von einem professionellen Fotoshooting.

Heidi Klum ist jetzt offenbar nicht mehr nur die Model-Mama für die "Mädchen" in ihrer Casting-Show "Germany's next Topmodel", sondern auch im echten Leben. Denn ihre älteste Tochter Leni scheint in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Auf ihrem Instagram-Account postete die 15-Jährige zwei Bilder, die sie bei einem offenbar professionellen Foto-Shooting zeigen.

Auf den Schwarz-Weiß-Bildern sieht man Leni Klum in einer ausladenden Robe. Dazu trägt sie Over-Knee-Stiefel. Ihr Gesicht ist allerdings nicht zu sehen. Auch einen Begleittext hat Klum dazu nicht gepostet - lediglich den bekannten Mode-Fotografen Derek Kettela hat sie verlinkt.

Und obwohl das Neu-Model auf den Bildern kaum zu erkennen ist, sehen ihre Follower durchaus eine frappierende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. "Dachte zuerst es wäre die Heidi", schreibt eine Userin. Eine andere findet: "Du siehst von der Seite genauso wie deine Mutter aus."

Das Bild scheint bei ihren Fans gut anzukommen. Innerhalb 17 Stunden sammelte es bereits über 15.000 Likes. Insgesamt hat Heidi Klums Tochter schon über 73.000 Follower. Dabei ist Leni Klum erst seit Anfang Februar bei Instagram aktiv. Ihre ersten beiden Fotos - ein Schnappschuss von ihr im Pool und ein Bild ihres Frühstücks - postete sie am 1. Februar.