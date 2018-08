Unterhaltung

"Sie ist ernsthaft krank": Stevie Wonder besucht Aretha Franklin

Nachdem ihre schwere Erkrankung bekannt wird, wird Aretha Franklin mit guten Wünschen aus aller Welt überhäuft. Prominente wie Stevie Wonder oder Jesse Jackson besuchen sie. Fans halten Andachten.

Soulsänger Stevie Wonder und der schwarze Bürgerrechtler Jesse Jackson haben die erkrankte Sängerin Aretha Franklin in ihrem Zuhause in Detroit besucht. Das bestätigte Franklins Sprecherin Gwendolyn Quinn dem "People"-Magazin. Auch Franklins Ex-Mann Glynn Turman, mit dem sie von 1978 bis 1984 in zweiter Ehe verheiratet war, habe sie besucht.

"Sie ist ernsthaft krank und ist von Familienmitgliedern umgeben, die all die Liebe und Unterstützung, die sie erhalten haben, zu schätzen wissen", sagte Quinn. Zahlreiche Prominente hatten Franklin zuvor mit guten Wünschen bedacht, seit Berichte über ihre schwere Erkrankung bekannt wurden.

In Washington hatte Aktivist Rocky Twyman für Dienstag zu einer Mahnwache für Franklin vor dem Weißen Haus aufgerufen. Fans sollten Erinnerungsstücke und ihre "betenden Herzen" mitbringen, schrieb er in einer Ankündigung auf Facebook. Auch einige Gospel-Sänger sollten dort auftreten.

Franklin wurde mit Titeln wie "Respect", "Chain of Fools" und "I Say a Little Prayer" berühmt. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Soulgesang wurde sie mit 18 Grammys ausgezeichnet. Im Februar 2017 hatte sie ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angekündigt.

Quelle: n-tv.de