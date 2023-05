Vor einer spektakulär beleuchteten Kulisse von Schloss Windsor feiern rund 20.000 Fans die Krönung von Charles III. mit einem starbesetzten Konzert. Dabei huldigen auch zwei Hollywood-"Agenten" die militärischen Verdienste des neuen Königs.

In Anspielung auf seine legendäre Rolle als Pilot in "Top Gun" hat Hollywood-Star Tom Cruise König Charles III. spaßend eingeladen, ihn als "Flügelmann" ("Wingman") zu unterstützen. In einem vorab aufgezeichneten Videoclip zeigte sich Cruise beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor am Steuer eines sogenannten Warbird-Flugzeugs. Während die Maschine durch die Wolken jagte, sagte der 60-Jährige: "Von Pilot zu Pilot. Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Flügelmann sein."

Cruise werden gute Kontakte zur britischen Königsfamilie nachgesagt. Seit Beginn der Dreharbeiten zu den "Mission Impossible"-Filmen hat er einen Teilzeitwohnsitz im Vereinigten Königreich. Letztes Jahr lud Cruise Prinz William und Kate Middleton zur Londoner Premiere von "Top Gun: Maverick" ein. Für das royale Duo gab es natürlich eine Privatvorführung. Dabei brach Cruise das königliche Protokoll, indem er die Prinzessin von Wales an der Hand über den roten Teppich führte. Später erzählte Cruise Reportern von seiner Verbundenheit mit William und sagte: "Wir haben viel gemeinsam. Wir lieben beide England, und wir sind beide Flieger, wir lieben beide das Fliegen."

Cruise war nicht der einzige Hollywood-Star mit einer Botschaft an den neuen König. Der ehemalige James-Bond-Star Pierce Brosnan beschreibt Charles in einem Videobeitrag, er habe die Fähigkeiten eines "Action Man" - was so viel bedeutet, dass Charles ein "Macher" sei.

"Im Alter von 22 Jahren erhielt Seine Majestät seine Flügel als voll ausgebildeter Pilot der Royal Air Force", sagte Brosnan. In dem Video ergänzte dann Abenteurer Bear Grylls, dass Charles "auch Marineflieger und ausgebildeter Kommandohubschrauberpilot" ist. Dazu habe der König bei den Royal Marines das Kommando-Training absolviert - "eines der härtesten Ausbildungsprogramme der Welt". Mit gewaltigen Effekten, vielen Stars und einer gigantischen Show feierte das Vereinigte Königreich am Sonntag seinen König. Vor der angestrahlten Kulisse von Schloss Windsor boten BBC und Royal Family ein farbenprächtiges Spektakel.