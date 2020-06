Ein Leben ohne Musik kann der "Tiger" sich nicht vorstellen. Gut für seine Fans, denn Mister "Sex Bomb" will sich nur vom Tod höchstpersönlich in Rente schicken lassen. Musik ist für ihn Lebensinhalt, und er sammelt noch immer schöne Erinnerungen.

Auch mit seinen nun 80 Jahren hegt Musiker Sir Tom Jones keinerlei Ruhestandsgedanken. Vielmehr müsse ihn schon der Tod höchstpersönlich in Rente schicken, deutet der Waliser im Interview mit der britischen Tageszeitung "The Mirror" an: "Ich möchte das bis zum letzten Atemzug in meinem Körper machen", verspricht er seinen Fans rund um den Globus.

Für ihn sind die Musik und das Rampenlicht zum Lebensinhalt geworden, seit den 60er Jahren verzaubert er mit seiner einzigartigen Stimme. Während die meisten Menschen mit dem Älterwerden hadern, gehe er pragmatisch damit um: "Was ist die Alternative?" Er "habe nichts dagegen, älter zu werden", da ihm dadurch immer mehr großartige Erinnerungen gegönnt seien.

Tom Jones gehört zu diesen erstaunlichen Musikern, die wie die Rolling Stones, Eric Clapton oder auch Paul McCartney ein Leben geführt haben, das nicht danach aussah, jemals länger als - sagen wir mal großzügig - 40 Jahre zu dauern. Der Spruch damals hieß "Only the good die young", und leider galt das tatsächlich für viele der Legenden. Jones gehört zu den Unverwüstlichen - seine Konzerte sind noch immer voll, genau, wie seine Stimme. Ein Phänomen! God save the Queen, God save Tom Jones!