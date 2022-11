Der Sänger, Rapper und Schauspieler Aaron Carter ist tot. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Die Leiche des 34-Jährigen wurde in seinem Haus in Kalifornien gefunden.

Der Sänger, Rapper und Schauspieler Aaron Carter ist tot. Er wurde am Samstag in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, tot aufgefunden. Das berichtet das Magazin "TMZ". Carters Leiche sei in seiner Badewanne gefunden worden. Laut "TMZ" sei am Samstag um 11 Uhr einen Notruf eingegangen, dass ein Mann in der Badewanne ertrunken sei.

Carter wurde in den späten 1990er Jahren als Popsänger berühmt und veröffentlichte vier Studioalben. Sein erstes Album nahm er auf, als er neun Jahre alt war. Er tourte auch mit den Backstreet Boys während ihrer Blütezeit. Sein älterer Bruder Nick ist Teil der äußerst beliebten Boyband.