Große Erfolge feierte die Spice Girls in den 1990er Jahren.

2019 feiern die Spice Girls mit einer Tour ihr Comeback. Nicht mit von der Partie ist allerdings Victoria Beckham. Doch nun trommelt Posh Spice ihre ehemaligen Mitstreiterinnen zusammen. Grund ist die Hochzeit ihres Sohnes.

Werden die Spice Girls bald ein Wiedersehen feiern und sogar gemeinsam auf der Bühne stehen? Wie die "Sun on Sunday" berichtet, soll Victoria Beckham ihre Ex-Bandkolleginnen Mel B, Emma Bunton, Mel C und Geri Horner zur Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Beckham mit Nicola Peltz im April in Palm Beach eingeladen haben.

"Es wird das erste Mal seit einiger Zeit sein, dass sie alle zusammenkommen, sie freuen sich auf die Gelegenheit", sagte ein Insider der Boulevardzeitung und erklärte, dass die vier Gäste bereits zugesagt hätten. Ob die Fünf auch einen gemeinsamen musikalischen Auftritt hinlegen werden, ist nicht bekannt.

Zuletzt feierte die erfolgreiche 1990er-Jahre-Girlband 2019 ein Comeback in Form einer Tour durch Großbritannien und Irland - jedoch ohne Victoria Beckham. Die Designerin stellte auch klar, dass sie kein Teil einer ursprünglich für 2021 geplanten Tour sein werde. 2021 hatten die Spice Girls den 25. Geburtstag ihres Hits "Wannabe" gefeiert. "Sporty Spice" und die übrigen Bandkolleginnen wollen unbedingt auf Tour gehen. "Wir reden die ganze Zeit darüber", erklärte Mel C im Oktober 2021 "Entertainment Tonight". "Es muss passieren."

Victoria Beckham selbst schloss eine Rückkehr zu ihrer ehemaligen Band allerdings im selben Monat aus. In der Show "Good Morning America" sagte die Designerin: "Die Spice Girls waren so ein großer Erfolg und ich hatte so viel Spaß. Aber ich glaube, meine Zeit als Sängerin auf der Bühne liegt hinter mir." Es sei eine "wundervolle Reise" gewesen, aber jetzt wolle sie ihren Fokus auf ihr Mode- und Beautybusiness legen.