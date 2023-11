Jamie Foxx kämpft zu Jahresbeginn mit gesundheitlichen Problemen, jetzt gibt es juristischen Ärger. Gegen den US-Schauspieler werden schwere Vorwürfe erhoben. Ein neues US-Gesetz macht die Anklage gegen Foxx erst möglich.

Dem US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Jamie Foxx wird zur Last gelegt, im Jahr 2015 eine Frau in New York sexuell belästigt zu haben. Das geht aus einem bei einem New Yorker Gericht eingereichten Dokument hervor. In dem Dokument erklärt die Klägerin Jane Doe, dass Foxx sie in einer Bar "absichtlich und ohne ihre Zustimmung unter Anwendung von Gewalt offensiv berührt" habe.

Laut der Klage, die beim Obersten Gericht des Staates New York eingereicht wurde, soll Eric Marlon Bishop alias Foxx die Brüste und Genitalien der Frau bei einer Party auf der Dachterrasse einer Bar in Manhattan angefasst haben. Der Klage zufolge saßen die Frau und ein Freund an einem Tisch neben Foxx und Mark Birnbaum, dem Eigentümer der Bar. Um etwa 1 Uhr nachts stand der Freund der Frau auf und bat Foxx um ein Foto.

Foxx willigte ein, und es wurden mehrere Fotos gemacht. Der Klage zufolge machte Foxx der Klägerin Komplimente und sagte: "Wow, du hast diesen Supermodel-Körper" und "Du riechst so gut". Die Klage besagt auch, dass er sagte, sie sehe aus wie Gabrielle Union. Die Klägerin gibt an, dass er sie dann am Arm nahm und sie zu einem abgelegeneren Teil des Daches führte, wo es zu den Übergriffen gekommen sei.

Foxx schweigt zu Gesundheitszustand

Die Klage ist eine von vielen, die im Rahmen des New Yorker Adult Survivors Act eingereicht wurden, der ein einjähriges Zeitfenster für die Einreichung von Klagen wegen sexuellen Missbrauchs eröffnet, die ansonsten verjähren würden. Die Frist für die Einreichung solcher Klagen läuft am Donnerstag ab.

Foxx war 2005 für seine Rolle als Ray Charles in der Film-Biografie "Ray" 2005 mit einem Oscar ausgezeichnet worden, im selben Jahr erhielt er eine Oscar-Nominierung für "Collateral". Auch durch seine Rolle in Quentin Tarantinos Film "Django Unchained" an der Seite von Christoph Waltz wurde er bekannt. In Georgia stand er zuletzt für "Back in Action" mit Cameron Diaz vor der Kamera.

Der US-Schauspieler hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er war am 12. April 2023 in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des "Ray"-Schauspielers spekuliert. Mitte Mai hatte seine Tochter bekannt gegeben, dass ihr Vater das Krankenhaus "vor Wochen" verlassen hätte und sich auf dem Weg der Besserung befinde. Die genaue Diagnose hält Foxx bis heute geheim.