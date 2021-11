Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind Deutschlands neues Traumpaar und gegenseitige Liebesbekundungen sind da fast schon an der Tagesordnung. Die 32-jährige Moderatorin beweist dabei zudem ihren Sinn für Humor.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev schweben im siebten Himmel. Nach seinem Triumph beim ATP-Turnier in Wien gab es für den Tennisspieler neben Glückwünschen auch eine humorvolle Liebeserklärung. "Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein! Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen ...", schrieb die 32-Jährige auf Instagram.

Der acht Jahre jüngere Tennisprofi hatte zuvor seiner neuen Freundin einige Worte in seiner Sieger-Rede gewidmet. "Sophia! Danke, dass du an meiner Seite bist neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten." Nach seinem Turniersieg in Wien spielt der Weltranglisten-Vierte Zverev nun beim Tennis-Turnier in Paris und muss nach einem Freilos in Runde zwei gegen den Weltranglisten-34. Dusan Lajovic aus Serbien antreten.

Anfang Oktober hat Sophia Thomalla ihre Beziehung zu Zverev via Instagram bestätigt. Ein Foto zeigte sie eng umschlungen mit einem Mann am Strand liegend - das Gesicht ihres Partners war dabei nicht genau zu erkennen. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel ... ", kommentierte sie die Aufnahme und markierte Zverev in dem Beitrag.

Zverev deutete erst kürzlich im Interview mit der österreichischen "Kronenzeitung" an, dass die Beziehung zu Thomalla gar nicht so frisch ist, wie sie scheint. "Nur weil es jetzt öffentlich wurde, heißt es nicht, dass wir nicht schon länger zusammen sind", erklärte der 24-Jährige. In Thomalla scheint er eine geduldige Partnerin gefunden zu haben: "Sophia ist sehr verständnisvoll, weiß, was mir Tennis bedeutet."