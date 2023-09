Psycho-Spielchen in mittelalterlichem Ambiente: Der mentale Kampf zwischen "Verrätern" und "Loyalen" spitzt sich weiter zu. Aber es herrscht auch Misstrauen untereinander - mit personellen Folgen.

Dunkle Wolken ziehen über das Chateau de Béguin. Während die vorabendliche Verbannung des Loyalen Sebastian von vielen "Kollegen" noch nicht richtig verdaut ist, steht am frühen Morgen bereits die nächste mentale Herausforderung an. Am opulent gedeckten Frühstückstisch entscheidet sich, welcher Loyale die zweite Nacht nicht überlebt hat. Nach und nach stolpern die Kandidaten in den Saal. Am Ende fehlen nur noch Timothy und Sabrina.

"Die Verräter" in TV und Stream "Die Verräter - Vertraue niemandem!" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Die Spannung steigt. Abermals stehen zwei vermeintlich auffällige und "vorlaute" Kandidaten zur Auswahl. Die Tür knarzt. Sabrina schleicht in den Frühstückssaal. "Ach, bin ich die Letzte?", fragt die Rapperin in die Runde. Im selben Moment steht fest: Timothy ist nicht mehr "am Leben" - ein Umstand, der für viele große Augen und offene Kinnladen sorgt. Verräter Jalil ist sich aber sicher: "Das war ein strategisch cooler Mord!"

Bei den sich eben noch gegenseitig abklatschenden Verrätern hängt aber schon bald der Haussegen schief. Der Grund: Florian nimmt es seinem Konklave-Kollegen Jalil übel, dass der sich bei der Wahl des zweiten Opfers (Timothy) durchgesetzt hat. Es beginnt ein verbales Katz-und-Maus-Spiel, bei dem beide Verräter versuchen, den jeweils anderen zum Hauptverdächtigen zu machen. Das klappt bei Jalil ganz gut. Mehr und mehr gerät der sich immer öfter in seinen Aussagen und Schleichmanövern verheddernde Florian ins Zielfeld der Gruppe.

Bevor es für den Schauspieler aber so richtig eng wird, drängt erst noch eine andere TV-Lichtgestalt unfreiwillig ins Rampenlicht. Sein Name: Claude-Oliver Rudolph. Sein Problem: Bei einer spontanen Stimmungszeremonie zeigen die meisten Finger in seine Richtung. Der Ärger darüber steht dem sonst eher im Kuschelmodus daherkommenden Claude förmlich ins Gesicht geschrieben.

Irina erhält ein Schutzschild

Ein weiteres Missionsspiel soll die Stimmungskurve wieder nach oben ziehen. In zwei Gruppen geht es um kniffliges Rätselraten. Die Gruppe, die gewinnt, darf nicht nur die Fäuste ballen, sondern auch in die Waffenkammer einmarschieren. Dort wartet auf einen der Mitspieler ein "Schutzschild" für die nächste Mordnacht.

Team Rot gewinnt den göttlichen Rätselspaß (gespielt wurde in einer andächtigen Kapelle). Nun dürfen die Damen und Herren Irina, Christine, Shermine, Mariella, Florian und Claude in Richtung Waffenkammer stürmen. Princess Irina prescht als Erste vor und hat auch noch Glück: "Yes!", jubelt sie, als sie das gefundene Schutzschild in den Händen hält.

ANZEIGE Goliath Die Verräter, Brettspiele für Kinder ab 12 Jahren, Gesellschaftsspiele für 4 – 6 Spieler 27,99 € Zum Angebot bei amazon.de

Die vor allem von Juristen-Allergiker Florian und "Tatort"-Ikone Christine ("Irina hat irgendwie einen Stock im Arsch") immer mehr in Richtung Pranger gezogene 32-Jährige kann sich nun erst einmal zurücklehnen. Die Info über ihren neuen "Status" teilt Irina aber mit niemandem. So bleibt sie als Verdächtige für die anschließende "Am Runden Tisch"-Sitzung weiter im Rennen. Muss die für die kommende Mordnacht geschützte Loyale um ihre Zukunft im Schloss bangen? Sitzt der bereits am Vormittag ins Visier geratene Claude auf dem Schleudersitz der Verbannung? Oder kommt es vielleicht zum Showdown der beiden Verräter Florian und Jalil?

"Wollt ihr einen Loyalen zum Verrat verführen?"

Nach einer intensiven Erklärungsrunde gibt es für Florian keinen Ausweg mehr. Der Verräter hat fertig. Grenzenloser Jubel bricht am Tisch aus, als die Runde erfährt, dass es sich bei Florian tatsächlich um einen Verräter handelt. Jalil kann endlich durchatmen und für einen Moment den Coolen raushängen lassen: "Wer auf meine Sneakers tritt, der wird verbannt!", lächelt der Rapper, der sich kurz darauf mit Anna-Carina in der Konklave trifft, um das nächste Mordopfer zu bestimmen.

Showbegleiterin Sonja grätscht allerdings spontan dazwischen und stellt die beiden verblieben Verräter vor die Wahl: "Wollt ihr weiter im Duo morden, oder wollt ihr einen Loyalen zum Verrat verführen?", will sie wissen. Anna-Carina und Jalil müssen nicht lange überlegen. Die beiden entscheiden sich für die "Verführung" - und damit für Christine, die sich am Runden Tisch versehentlich mit einem ungewollten Versprecher verdächtig gemacht hat. Die Strategie ist klar: Im Ernstfall könnte man Christine opfern und sich damit selbst aus der Schusslinie bringen. Die Frage ist nur: Geht Christine auf das Angebot ein? Puhh …