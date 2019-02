Wieder was gelernt - der Podcast Berlin legt sich mit Familienclans an

Kriminelle Familienclans haben die Straßen Berlins unter sich aufgeteilt. Spektakuläre Überfälle, Drogenhandel und Prostitution haben sie groß gemacht. Die Stadt will ihnen nun mit einem neuen Plan an den Kragen - was unser Experte davon hält, hören Sie in der neuen Folge von "Wieder was gelernt".

