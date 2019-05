Sieben Jahre hat Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht. Damit war Mitte April Schluss, aber nicht freiwillig: Ecuador hat den langjährigen Gast rausgeschmissen. Aktuell sitzt der Wikileaks-Gründer eine Haftstrafe im britischen Gefängnis ab, aber auch Schweden und die USA wollen ihm den Prozess machen.

