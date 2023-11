Gewalttat in Darmstadt 15-Jähriger nach tödlicher Prügelattacke in U-Haft

In Darmstadt attackieren zwei Brüder einen Obdachlosen und rauben ihn aus. Der Jüngere soll den Mann dabei so schwer verletzt haben, dass er wenig später im Krankenhaus stirbt. Die Polizei kann die beiden Verdächtigen noch am Tatort festnehmen.

In Darmstadt ist ein 57-Jähriger nach einer mutmaßlichen Prügelattacke durch einen 15-Jährigen im Krankenhaus gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Stadt gemeinsam mitteilten, erlag das mutmaßlich aus dem Obdachlosenmilieu stammende Opfer am Donnerstagabend trotz aller medizinischer Bemühungen seinen schweren Verletzungen durch Schläge und Tritte.

Den Ermittlern zufolge stehen zwei Brüder im Alter von 15 und 18 Jahren in Verdacht, den Mann am frühen Mittwochmorgen in einer Wartehalle auf einem öffentlichen Platz in Darmstadt attackiert und ihm dabei seine Geldbörse gestohlen zu haben. Dabei soll der Jüngere den 57-Jährigen durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt haben. Zeugen des Geschehens alarmierten die Polizei, die die beiden Verdächtigen noch am Tatort festnehmen konnte.

Der 15-Jährige wurde am Donnnerstag aufgrund eines richterlichen Beschlusses in Untersuchungshaft genommen, ihm werden unter anderem ein versuchter Mord sowie Raub zur Last gelegt. Sein 18-jähriger Bruder wurde nach Angaben der Ermittler wieder aus dem Gewahrsam entlassen, weil ihm eine Beteiligung an dem mutmaßlichen Tötungsdelikt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen war. Die Ermittlungen dauerten allerdings weiter an.