Bierbänke stehen unter einem Baum, an dem nach einem Blitzeinschlag am Samstag drei Menschen schwer verletzt wurden.

Mehrere Menschen besuchen ein Ausflugslokal südöstlich von Stuttgart, als ein Gewitter aufzieht. Ein Blitz schlägt in einen Baum ein, während dort noch sechs Personen an Biertischen sitzen. Ein Mann stirbt nur wenig später und auch eine 43-Jährige schafft es nicht, während ihr elfjähriger Sohn noch behandelt wird.

Mehrere Tage nach einem Blitzeinschlag auf dem Gelände eines Ausflugslokals in Baden-Württemberg gibt es ein zweites Todesopfer. Eine 43-jährige Frau ist am Mittwoch in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Reutlingen nun mitteilte.

Ein Blitz war am vergangenen Samstag in einen Baum im Bereich des Ausflugslokals "Lindenhof" in Unterensingen südöstlich von Stuttgart eingeschlagen. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt. Ein 35-jähriger Mann war schon am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Der elfjährige Sohn der 43-jährigen Frau wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. Wie die "Bild" berichtet, hat bei allen drei Verletzten der Herzschlag und die Atmung ausgesetzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bis diese in Kliniken kamen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Vor dem Blitzeinschlag hatten wegen eines Gewitters rund 15 Menschen Schutz in einer Scheune gesucht. Sechs Menschen saßen jedoch noch an einer Biertischgarnitur unter einem Baum, als der Blitz in diesen einschlug. Fachleute raten Menschen, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen.

Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder besser Vertiefung suchen, in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinander stellen und die Arme um die Knie schließen. Das ganze Wochenende lang waren Gewitter über Baden-Württemberg hinweggezogen. Auch andernorts schlugen Blitze ein oder standen kurzzeitig Straßen unter Wasser. Nirgends war es aber nach bisherigen Erkenntnissen ähnlich dramatisch wie in Unterensingen.