In 75 Tagen Britin will die Antarktis zu Fuß durchqueren

Preet Chandi, die eigentlich als Physiotherapeutin der britischen Armee dient, möchte einen neuen Weltrekord aufstellen: Sie möchte als erste Frau und ohne Unterstützung die Antarktis durchqueren. Dafür hat sie 75 Tage eingeplant. Eine Extrem-Expedition hat die 33-Jährige bereits erfolgreich gemeistert.

Die britische Militärärztin Preet Chandi will als erste Frau die Antarktis alleine und ohne Unterstützung zu Fuß durchqueren und kann dabei auf royale Unterstützung bauen. Prinzessin Kate habe die Schirmherrschaft für das Vorhaben übernommen, teilte der Palast mit.

"Captain Chandi nimmt die Herausforderung auf, um künftige Generationen dazu zu inspirieren, an sich selbst zu glauben, ihre Grenzen zu überschreiten und zu zeigen, wie die Natur ihnen helfen kann, ihre Träume zu verwirklichen", hieß es aus dem Königshaus. Die 40-jährige Kate glaube fest an den enormen Einfluss der Natur auf das menschliche Wohlbefinden und auf Kompetenzen wie Selbstvertrauen und Belastbarkeit. Die 33-jährige Chandi war im Januar solo bis zum Südpol gewandert. Ihren Rekordversuch will sie Anfang November starten. Für die mehr als 1600 Kilometer weite Distanz hat sie 75 Tage Zeit.

Bei ihrem Vorhaben werde Chandi, die als Physiotherapeutin bei der britischen Armee dient, ihre Vorräte und Ausrüstung mit einem 120 Kilogramm schweren Schlitten ziehen. Dabei werde sie Temperaturen von minus 50 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von bis zu fast 100 Kilometern pro Stunde trotzen, so der Palast.

Die Abenteurerin zeigte sich stolz auf Kates Unterstützung. "Mein Ziel für diese Expedition war stets, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Grenzen zu überschreiten", sagte Chandi. Sie wolle ihnen helfen zu glauben, dass nichts unmöglich sei.