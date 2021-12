Sexismus, Stalking, sexuelle Belästigung - für die Macher eines neuen Citroën-Werbespots in Ägypten sind das offenbar Fremdwörter. Der fragwürdige Clip kommt gar nicht gut an, Frauenrechtlerinnen erheben schwere Vorwürfe. Der französische Autohersteller rudert schließlich zurück.

Der französische Autohersteller Citroën hat in Ägypten einen sexistischen Werbespot veröffentlicht, der offensichtlich auch Stalking verharmlost. In dem höchst fragwürdigen Clip ist der ägyptische Popstar Amr Diab am Steuer eines Citroën zu sehen, der wegen einer Frau am Straßenrand scharf bremsen muss. Nach Blickkontakt der beiden nutzt Diab eine eingebaute Kamera im Auto, um heimlich ein Foto der Frau zu machen - das Bild erscheint kurz danach auf dem Handy eines grinsenden Diab. Dazu erscheint der Satz: "Halte jeden schönen Moment fest." Später sind die beiden gemeinsam zu sehen.

Nach Kritik in sozialen Medien, dass im Clip sexuelle Belästigung gefördert werde, zog Citroën den Werbespot schließlich zurück. "Wir dulden keine Form der Belästigung", heißt es in Stellungnahme des Herstellers, der zum Opel-Mutterkonzern Stellantis gehört. Die im Modell C4 eingebaute Kamera solle "einzigartige Fahr-Momente festhalten" und für mehr Sicherheit sorgen. Man bedauere die "negative Auslegung" der Szene und habe Verständnis, teilte Citroën bei Facebook mit.

Sexuelle Belästigung gehört in Ägypten zum Alltag

Die Initiative "Speak Up", die Opfer von Belästigung und Missbrauch schützen will, schrieb auf Twitter, ein Foto ohne Erlaubnis des oder der Fotografierten sei ein "Verbrechen". Die Frauenrechtlerin Reem Abdellatif schrieb, ein Foto ohne Erlaubnis sei "gruselig". Citroën und Diab würden sexuelle Belästigung möglich machen.

Sexuelle Belästigung und Gewalt sind in Ägypten ein ernsthaftes Problem. 2020 erklärten dort in einer Umfrage des "Arab Barometer" rund 90 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 18 und 39, innerhalb eines Jahres sexuell belästigt worden zu sein. Mehrere Kampagnen wollen das Problem angehen, etwa mit Trainings zur Selbstverteidigung oder mit Rechtsberatung. Ursachen sind aber auch die Rollenklischees und Normen in einer stark von Männern beherrschten Gesellschaft.

Der Popsänger Amr Diab gilt mit Blick auf verkaufte Musik als erfolgreichster Künstler aus dem arabischen Raum. Seine Texte handeln vor allem von der großen Liebe, Sehnsucht und Herzschmerz.