Skurrile Pannen, dramatische Zwischenfälle oder peinliche Verzweiflungstaten: Auch 2021 liefert reichlich Stoff für das ewige Kuriositäten-Kabinett des Planeten und der Menschheit. Diese Videos haben abseits des großen Nachrichtengeschehens in den letzten zwölf Monaten für Aufsehen gesorgt.

Für viele der verrückten Geschichten, die auf folgenden Videos zusehen sind, sind Menschen allein verantwortlich - freiwillig oder nicht. Doch so manches Drama entsteht, wenn der Mensch an die Grenzen der Physik und auf die unbändige Kraft der Natur stößt. So erging es etwa diesen Seeleuten, als sie mit ihrem Frachter in schwere See geraten. Videoaufnahmen von der Brücke dokumentieren den Augenblick, als die Macht des Ozeans über die Konstruktion des Menschen siegt.

Auch jenseits tosender Wellen fordern Menschen mit ihren Bauten die Physik heraus - und überschreiten gelegentlich deren Grenzen. Diese Gruppe erlebt auf der Suche nach Frischluft plötzlich einen donnernden Absturz.

Während für die Gruppe, die glücklicherweise mit einem Schrecken davon kommt, die Gefahr in der Tiefe lauerte, rüsten sich andere für eine unbekannte Bedrohung von oben. Tausendfach glauben Menschen, Aliens und Ufos am Himmel zu entdecken. Das vorliegende Video einer solch unheimlichen Begegnung wird sogar von höchster Stelle beglaubigt.

Dabei braucht der Mensch gar keinen Besuch aus fernen Welten, um das Adrenalin zum Kochen zu bringen. Wenn Menschen auf Menschen treffen, ist das oft genug mehr als ausreichend Anlass und Zündstoff für verrückte Konflikte, die sich gelegentlich auch mit einer Prise bitterem Humor entladen.

Nicht selten aber endet die Begegnung von Mensch zu Mensch weniger glimpflich - sondern viel zu oft schlicht in roher Gewalt.

Überhaupt scheinen Menschen jegliche Hemmung zu verlieren, sobald es um die geliebten vier Räder geht. Autos verleiten immer wieder dazu, jeden Sinn für die Verletzlichkeit des Gegenübers zu verlieren.

Beim EM-Auftakt in München ist es ein Klima-Aktivist, der mit seiner halsbrecherischen Aktion andere gefährdet. Das Video der missglückten Gleitschirm-Aktion von Greenpeace geht um die Welt.

Auch im folgenden Video wird es knapp. Statt Idealismus ist hier jedoch rasende Wut am Werk. Ein cholerischer Autofahrer macht zwei Radlern das Leben kurzzeitig zur Hölle und glaubt, ungestraft davonzukommen. Doch eine Kamera bringt seine Taten ans Licht - mit Folgen.

Ganz ähnlich - wenn auch eher lebensbejahend als lebensgefährlich - ergeht es diesem ungeduldigen Paar.

Mit strategischem Kalkül hingegen setzt diese Politikerin ihre körperlichen Reize vor laufender Kamera in Szene. Sie entblößt sich ganz absichtlich vor dem Kongress in Buenos Aires - und handelt sich damit ordentlich Ärger ein. Allerdings nicht, weil sie zu viel Haut zeigt.

Und so geht wieder ein Jahr mit verrückten, bewegenden und unheimlichen Szenen zu Ende, eingefangen von unzähligen Kameras rund um den Globus, die auch 2022 zeigen werden, was man sonst kaum glauben würde.