Gleich mehrere Erfolge können die Behörden im Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität verbuchen. In NRW durchsuchen Beamte Dutzende Wohnungen und nehmen mutmaßliche Mitglieder einer Dealer-Gruppierung fest. In Brandenburg und Berlin geht die Polizei gegen Rocker-Strukturen vor.

Mit Großeinsätzen sind Polizisten am heutigen Donnerstag in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. In Nordrhein-Westfalen seien 18 Gebäude durchsucht worden, in Norddeutschland 15, teilte die Polizei in Mönchengladbach und Bremen mit. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen oder verhaftet.

Hintergrund der Razzia in NRW sind Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach gegen eine Gruppe, die Drogen angebaut und mit ihnen gehandelt haben soll. Die Polizei durchsuchte Häuser in Mönchengladbach, Leverkusen, den Landkreisen Kleve, Viersen und Neuwied sowie im Oberbergischen Kreis.

Da die Beamten "schlagartig" zugreifen wollten, verschafften sie sich teils gewaltsam und mit Sprengmitteln Zugang zu den Häusern. Dabei kam es laut Mitteilung zu Sachschäden. Beim Einsatz in Leverkusen sei ein Mann leicht verletzt worden. Insgesamt sieben Männer wurden festgenommen.

Waffen und Autos sichergestellt

In Bremen vollstreckte die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse und Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel und -handel sowie Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Sechs Beschuldigte wurden in ihren Wohnungen verhaftet, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mann habe beim Anblick der Polizisten drei Kilogramm Drogen aus einem Fenster geworfen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler demnach zwei weitere Kilogramm Marihuana. Insgesamt seien neben Drogen auch Waffen, Munition, Autos und E-Bikes beschlagnahmt worden. Die Bremer Beamten hatten Unterstützung aus mehreren anderen Bundesländern, von der Bundespolizei und dem Zoll.

Millionenbetrag in Brandenburg beschlagnahmt

Unabhängig davon sind auch bei einer mehrtägigen Drogenrazzia in Brandenburg fünf Verdächtige festgenommen worden. Insgesamt rund 250 Beamte durchsuchten von Montag bis Mittwoch in dem Bundesland und in Berlin 39 Anschriften, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder erklärte. Ein weiterer Durchsuchungsbeschluss wurde in Polen vollstreckt. Die fünf Verdächtigen im Alter zwischen 25 und 47 Jahren wurden demnach bereits am Montag durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen.

Die Ermittlungen richten sich gegen mehr als 20 Beschuldigte, die unter anderem mit Marihuana, Amphetamin und Kokain gehandelt haben sollen. Bei den Durchsuchungen wurden Drogen, Goldmünzen, Handfeuerwaffen, ein hochwertiges Auto sowie 330.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten Vermögenswerte in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro.

Nach jüngstem Ermittlungsstand gibt es zwei Tätergruppen. Eine überwiegend albanische Gruppe soll Drogen in Berlin zwischengelagert und von dort an Abnehmer im Osten Brandenburgs weiterverkauft haben. Einer weiteren Gruppe von Tätern wird vorgeworfen, in Berlin und Brandenburg Drogen verkauft zu haben. Ein Teil der Beschuldigten soll einer Rockergruppierung angehören.